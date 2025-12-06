صوت ملاك، ذهول ترامب بأداء المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي (فيديو)

18 حجم الخط

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي قائلا إن لديه "صوت ملاك".

وذكر ترامب أن بينه وبين بوتشيلي صداقة، وأنه سأل قبل نحو أربعة أسابيع عما إذا كان بوتشيلي سيقوم بالغناء في البيت الأبيض، ليوافق الأخير خلال ما وصفه ترامب بـ"لحظة ضعف".

.@POTUS delivers remarks before Andrea Bocelli performs a concert at the White House: "We're the hottest country anywhere in the world, and I just want to thank you all for being here — and Andrea, you just go have a good time." pic.twitter.com/1LMWaVfZXa December 6, 2025

وحضر الحفل الخاص في البيت الأبيض عدد من المشرعين الجمهوريين وأعضاء في حكومة ترامب.

It doesn’t get much better than Nessun Dorma being sung by Andrea Bocelli at the Kennedy Center for President Trump and his Cabinet tonight.pic.twitter.com/xE0ZL2q2vE — JKash 🍊MAGA Queen (@JKash000) December 6, 2025

وقال ترامب: "هذا شرف هائل. سوف نستمع إلى صوت، صوت ملاك".

يذكر أن بوتشيلي قام بالغناء في وقت سابق من يوم الجمعة خلال حفل إجراء قرعة كأس العالم لكرة القدم في مركز كينيدي.

