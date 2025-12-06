السبت 06 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

صوت ملاك، ذهول ترامب بأداء المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي (فيديو)

المغني الأوبرالي
المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي قائلا إن لديه "صوت ملاك".

وذكر ترامب أن بينه وبين بوتشيلي صداقة، وأنه سأل قبل نحو أربعة أسابيع عما إذا كان بوتشيلي سيقوم بالغناء في البيت الأبيض، ليوافق الأخير خلال ما وصفه ترامب بـ"لحظة ضعف".

وحضر الحفل الخاص في البيت الأبيض عدد من المشرعين الجمهوريين وأعضاء في حكومة ترامب. 

وقال ترامب: "هذا شرف هائل. سوف نستمع إلى صوت، صوت ملاك".

يذكر أن بوتشيلي قام بالغناء في وقت سابق من يوم الجمعة خلال حفل إجراء قرعة كأس العالم لكرة القدم في مركز كينيدي.

المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي صوت ملاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض قرعة كأس العالم لكرة القدم

