رياضة

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

أدلى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، بأول تصريحاته بعد تعيينه رئيسا لنادي جي لكرة القدم الناشط في دوري الدرجة الثانية عبر الحساب الرسمي للنادي على فيسبوك، حيث أكد أن هدفه الأساسي هو بناء مشروع كروي يترك بصمة حقيقية في الكرة المصرية.

وقال شيكابالا: "طوال مسيرتي تعلمت أن الإدارة الناجحة قادرة على بناء فريق قوي وناجح، ونحن لا نبحث عن الصعود فقط، بل عن تأسيس منظومة متكاملة تساعد اللاعبين على الاحتراف الخارجي وتخريج أجيال جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة".

وأضاف: "أعدكم أن يكون هذا المشروع ناجحا بكل المقاييس، وأن يترك أثرا ملموسا في الكرة المصرية".

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء غدا السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الجريدة الرسمية
