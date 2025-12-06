السبت 06 ديسمبر 2025
ميسي ضد مولر، موعد مباراة نهائي الدوري الأمريكي والقناة الناقلة

نهائي الدوري الأمريكي، يخوض فريق إنتر ميامي، بقيادة النجم ليونيل ميسي نهائي بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، نسخة 2025، مساء اليوم السبت، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويستضيف ملعب "لوكهارت" اليوم السبت، مباراة نهائي نسخة 2025 من بطولة الدوري الأمريكي، بين فريقي إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس.

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر

تنطلق مباراة إنتر ميامي وفانكوفر اليوم في نهائي الدوري الأمريكي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد فانكوفر


تذاع مباريات الدوري الأمريكي عبر APPLE TV.

كان إنتر ميامي، بقيادة النجم ليونيل ميسي، توج بطلًا للقسم الشرقي بعدما فاز على نيويورك سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف فيما حقق فريق فانكوفر وايت كابس، الذي يحترف في صفوفه الألماني توماس مولر، فوزًا على سان دييجو بثلاثة أهداف لهدف، في نهائي البلاي أوف للقسم الغربي، ليضرب موعدًا مع إنتر ميامي.

ولن تكون مهمة ميسي سهلة، ليس فقط لقوة بطل فانكوفر وايت كابس، ولكن أيضًا للذكريات السلبية التي يمتلكها ميسي، في مواجهة الألماني توماس مولر، الذي يلعب لصالح فانكوفر وايتكابس منذ الصيف الماضي، عقب نهاية رحلته مع بايرن ميونخ.

والتقى ميسي مع مولر في 10 مباريات، كان الفوز من نصيب النجم الألماني في 7 منها، جميعها رسمية، فيما حقق النجم الأرجنتيني 3 انتصارات، منها انتصار رسمي وحيد، وفوزين وديين.

الأسوأ من ذلك هو طبيعة تلك الهزائم التي تعرض لها ميسي أمام مولر، فلا ينسى أحد هزيمة الأرجنتين أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014، تلك المباراة التي تسببت في اعتزال "البرغوث" دوليًا، قبل أن يتراجع عن قراره.

مولر أيضًا كان النجم الأبرز في فوز بايرن ميونخ التاريخي، على ميسي ورفاقه في برشلونة بنتيجة 8-2، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، والذي يُعتبر الأسوأ في مسيرة "البرغوث".

وشهدت أول مواجهة رسمية بين اللاعبين أيضًا فوزًا عريضًا لصالح ألمانيا على الأرجنتين بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس العالم 2010، فيما شهدت آخر مواجهة فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 2-0، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز في مباراة الذهاب أيضًا بهدف نظيف.

