منها الحماية من الحصوات و3 أنواع من السرطان، 10 فوائد صحية لتناول عصير القصب

فوائد عصير القصب، عصير القصب من العصائر المصرية الشعبية الشهيرة التي يعشقها الكبار والصغار ويقدم في الصيف والشتاء.

وفوائد عصير القصب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويعشقه المصريون كثيرًا وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن عصير القصب من أشهر المشروبات الطبيعية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول، خاصة في المناطق الحارة، حيث يعتبر وسيلة فعالة للانتعاش وترطيب الجسم، يستخلص هذا العصير من قصب السكر الطازج، ويتميز بطعمه الحلو الطبيعي وقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعود بفوائد عديدة على صحة الجسم.

القيمة الغذائية لعصير القصب

وأضاف السيد، يحتوي عصير القصب على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز)، إضافة إلى الألياف، وعدد من الفيتامينات مثل فيتامين C، ومجموعة فيتامينات B، ومعادن أساسية مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفوسفور، كما يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات التي تحارب الجذور الحرة في الجسم.

فوائد عصير القصب

فوائد عصير القصب للصحة

وتابع، أن من فوائد عصير القصب للصحة:

عصير القصب من أفضل المشروبات الطبيعية التي تمد الجسم بطاقة سريعة بسبب محتواه من السكريات الطبيعية سهلة الامتصاص، لذا فهو خيار مثالي للرياضيين أو الأشخاص الذين يشعرون بالإرهاق أو الهبوط المفاجئ في مستوى السكر بالدم.

يعتبر عصير القصب مفيد في دعم وظائف الكبد وتنقيته من السموم، كما يساعد في الوقاية من مرض اليرقان (الصفراء)، حيث يعمل على تحسين إنتاج العصارة الصفراوية ويعزز التوازن في أنزيمات الكبد.

بفضل احتوائه على الألياف، يساعد عصير القصب في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة وتقليل الحموضة.

وجود فيتامين C ومضادات الأكسدة في عصير القصب يجعله داعم قوي لجهاز المناعة، إذ يساهم في مقاومة العدوى البكتيرية والفيروسية ويعزز قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

يساعد عصير القصب على إدرار البول بشكل طبيعي، مما يقلل من فرص تكون حصوات الكلى ويعمل على تنظيف المسالك البولية من البكتيريا والسموم.

يحتوي عصير القصب على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في ضبط ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من تراكم الكوليسترول الضار على جدران الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجود الكالسيوم والفوسفور في عصير القصب يجعله مشروب مفيد لصحة العظام والأسنان، حيث يساهم في تقويتها والوقاية من هشاشة العظام.

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في عصير القصب تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أن المعادن الموجودة فيه مثل الحديد والزنك تعزز من نمو الشعر وتمنحه القوة واللمعان.

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في عصير القصب قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا، وذلك بفضل قدرتها على مقاومة الجذور الحرة.

على الرغم من أن عصير القصب يحتوي على نسبة من السكريات، إلا أن له مؤشر جلايسيمي منخفض نسبي، مما يعني أنه قد لا يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة مثل المشروبات الغازية أو السكر الصناعي، لكن يجب تناوله بكميات محدودة وتحت إشراف الطبيب بالنسبة لمرضى السكري.

الوقاية من أضرار عصير القصب

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائد عصير القصب العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشاكل مثل زيادة الوزن نتيجة ارتفاع سعراته الحرارية، أو رفع مستوى السكر في الدم عند مرضى السكري، كما يفضل شربه طازج ونظيف لتجنب انتقال أي عدوى أو بكتيريا.

