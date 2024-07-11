أبرزها يحسن عمل الجهاز الهضمي، طبيب يكشف عن فوائد عصير القصب

فوائد عصير القصب، عصير القصب من المشروبات الطبيعية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر لزراعة قصب السكر.

فوائد عصير القصب عديدة، حيث اشتهر بفاعليته فى علاج حصوات الكلى والأملاح الزائدة، كما أنه يطرد السموم من الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن عصير القصب مشروب مقدس عند المصريين ويقدم فى الصيف والشتاء وله عشاق كثيرون وفوائد عظيمة تدفعنا لتناوله باستمرار.

عناصر غذائية مهمة موجودة في عصير القصب

واضاف السيد، أن عصير القصب له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين ب وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة بجانب الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم.

فوائد عصير القصب

فوائد عصير القصب للصحة

وتابع، أن من فوائد عصير القصب:-

يحتوي عصير القصب على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تساعد هذه المضادات الأكسدة أيضًا في تحسين صحة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

يعتبر عصير القصب أيضًا مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على الألياف التي تسهل عملية الهضم وتمنع الإمساك، كما يمكن أن يساعد في علاج حرقة المعدة وحموضة المعدة.

عصير القصب يعمل كمطهر طبيعي للكبد، مما يساعد في إزالة السموم من الجسم وتعزيز وظائف الكبد.

له قدرة على ترطيب الجسم بشكل فعال، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فهو يساعد في تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، مما يجعله مشروبًا مثاليًا في الأيام الحارة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

مصدر غني بالسكريات الطبيعية والطاقة، حيث يمد الجسم بالسكر الطبيعي الذي يتم امتصاصه بسهولة، مما يجعله مشروبًا ممتازًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى دفعة سريعة من الطاقة، مثل الرياضيين أو الأفراد الذين يمارسون أنشطة بدنية مكثفة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد عصير القصب في منع انخفاض مستوى السكر في الدم، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري بشرط تناوله بكميات معتدلة وتحت إشراف طبي.

غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة الجيدة، حيث يحتوي على فيتامين C، الذي يعزز الجهاز المناعي ويحمي الجسم من العدوى.

يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

الماغنيسيوم والكالسيوم الموجودان في عصير القصب يعززان صحة العظام والأسنان.