فوائد عصير القصب، يعزز جمال البشرة ويحمى من أمراض القلب

فوائد عصير القصب، عصير القصب من المشروبات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها شهرة واسعة ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد عصير القصب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن عصير القصب من المشروبات الطبيعية الشهيرة في كثير من البلدان، خاصة في المناطق الحارة، لما يتمتع به من طعم حلو منعش وفوائد صحية متعددة، زيتم استخلاص عصير القصب من نبات القصب السكري، ويحتوي على مزيج غني من الفيتامينات، المعادن، والألياف، ما يجعله مشروب طبيعي متكامل يعزز من الصحة العامة ويقي من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية لعصير القصب

وأضافت منى، يحتوى عصير القصب، على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة، مهمة:-

سكريات طبيعية مثل السكروز والفركتوز.

فيتامينات مثل فيتامين B1 وB2 وB6 وC.

معادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، البوتاسيوم والزنك.

مضادات أكسدة وإنزيمات طبيعية.

فوائد عصير القصب

فوائد عصير القصب للصحة

وتابعت، أن من فوائد عصير القصب للصحة:

غني بالسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم طاقة فورية، ولذلك ينصح به للرياضيين أو بعد المجهود البدني أو أثناء ارتفاع درجات الحرارة لتجنب الإرهاق.

يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتقوي الجهاز المناعي، مما يقلل من فرص الإصابة بالعدوى والالتهابات.

يعتبر عصير القصب مفيد في حالات الإصابة بـ اليرقان (الصفراء)، حيث يساعد على تنقية الدم وتحسين وظائف الكبد وتسريع التعافي.

رغم أن القصب غني بالسكريات، إلا أنه يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيا، ما يعني أنه لا يرفع مستوى السكر بسرعة كبيرة، ويمكن لمرضى السكر تناوله بكميات معتدلة بعد استشارة الطبيب.

عصير القصب يحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد في تنشيط حركة الأمعاء، ما يقي من الإمساك ويحسن من الهضم.

يساعد القصب في تنقية الكلى والتخلص من السموم، كما يدر البول ويقلل من خطر التهابات المثانة وحصوات الكلى.

أثبتت بعض الدراسات أن عصير القصب يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي عصير القصب على مكونات مرطبة طبيعية تساهم في ترطيب البشرة ومنحها نضارة، خاصة في فصل الصيف.

القصب يحتوي على حمض الألفا هيدروكسي الذي يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام، مما يقلل من ظهور حب الشباب.

مضادات الأكسدة الموجودة في القصب تساعد على تقليل التجاعيد وتحسين مرونة البشرة، مما يعطي مظهر أكثر شباب.

تناول عصير القصب بانتظام قد يُسهم في تقوية بصيلات الشعر بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها، مثل الحديد والزنك.

نصائح عند تناول عصير القصب

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول عصير القصب طازج دون إضافة السكر، وعدم الإفراط في تناوله لمرضى السكر أو من يعانون من مشاكل في الكبد، مع ضرورة التأكد من نظافة مصدر العصير لتفادي التلوث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.