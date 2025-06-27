فوائد عصير القصب، يساعد في علاج اليرقان وينقي الكلى

فوائد عصير القصب، عصير القصب من العصائر الشعبية الشهيرة في مصر التي لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار ويقدم في الشوارع والميادين.

وفوائد عصير القصب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويرطب الجسم في فصل الصيف.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن عصير القصب هو مشروب طبيعي منعش يستخرج من نبات قصب السكر، ويشتهر في العديد من الدول العربية مثل مصر والهند والسودان، حيث يعتبر من المشروبات الشعبية ذات الفوائد المتعددة، ويتميز بطعمه الحلو الطبيعي وغناه بالعناصر الغذائية الهامة التي تعزز الصحة وتدعم جمال البشرة والشعر.

القيمة الغذائية لعصير القصب

وأضافت منى، أن عصير القصب غني بالعناصر المفيدة مثل السكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز)، ومضادات الأكسدة، والحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، وفيتامين C وفيتامين B.

فوائد عصير القصب للصحة

فوائد عصر القصب للصحة

وتابعت، أن من فوائد عصير القصب للصحة:

يمنح عصير القصب الجسم طاقة سريعة بفضل احتوائه على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، مما يجعله مثالي في حالات الإرهاق، وبعد التمارين الرياضية أو أثناء الطقس الحار.

يعد عصير القصب مفيد في علاج أمراض الكبد مثل اليرقان، حيث يساعد في إزالة السموم من الجسم ويعزز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يخفف الضغط عن الكبد.

بفضل خصائصه المدرة للبول، يساعد عصير القصب على طرد السموم من الجسم وتنقية الكلى، مما يساهم في الوقاية من التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

يحتوي عصير القصب على مضادات أكسدة قوية وفيتامين C، مما يعزز مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالعدوى والأمراض الموسمية.

رغم طعمه الحلو، إلا أن عصير القصب يحتوي على سكريات طبيعية لا تسبب ارتفاع مفاجئ في سكر الدم إذا تم تناوله باعتدال، ويمكن أن يكون مفيد لمرضى السكر بعد استشارة الطبيب.

يساعد عصير القصب في تسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك والانتفاخ، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

الخصائص المضادة للالتهابات في عصير القصب تجعله مفيد في تخفيف أعراض الالتهابات، مثل التهابات المفاصل والمعدة.

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لبناء العظام والأسنان وتقويتها، خاصة عند الأطفال وكبار السن.

يساهم عصير القصب في ترطيب البشرة من الداخل، ويمنحها إشراقة طبيعية، كما يساعد في تقليل البقع الداكنة وعلامات الشيخوخة.

بفضل احتوائه على حمض ألفا هيدروكسي يمكن لعصير القصب أن يساهم في تنظيف المسام والتقليل من حب الشباب والبثور.

العناصر الغذائية الموجودة في عصير القصب مثل الحديد والزنك تدعم نمو الشعر وتقلل من تساقطه، كما تمنحه لمعان صحي.

تناول عصير القصب بانتظام يعزز ترطيب الجسم، مما ينعكس إيجابا على نعومة وليونة الجلد، خاصة في فصل الصيف.

محاذير تناول عصير القصب

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تجنب تناول عصير القصب في حال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلا بإشراف طبي، ويجب التأكد من نظافة مكان العصر لتجنب التلوث البكتيري، ولا ينصح بتناوله بكثرة لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم أو زيادة الوزن.

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