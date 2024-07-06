عصير القصب المشروب الرسمي للحفاظ على صحتك طوال الصيف

فوائد عصير القصب، يعد عصير القصب هو المشروب الرسمي والشعبي للمصريين طوال فصل الصيف، لطعمه اللذيذ، وما يحتوي عليه من نسبة عالية من السكر، مما يشعرك بالانتعاش وتجديد الطاقة.

وفوائد عصير القصب للصحة عديدة، وهو ما قد لا يدركه الكثيرين، حتى من عشاق طعم عصير القصب، وفوائد عصير القصب تعتمد على ما يحتوي عليه من العديد من الفيتامينات والمعادن.

مغذيات طبيعية يحتوي عليها عصير القصب

عصير القصب للصحة

أشارت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد عصير القصب، تعتمد على أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، بما في ذلك:

الفيتامينات: فيتامين أ، ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، ج، هـ، ك.

المعادن: البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الحديد، النحاس، الزنك.

مضادات الأكسدة: البوليفينول، الفلافونويد.

الأحماض الأمينية: الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية.

الكربوهيدرات: السكريات الطبيعية، الألياف.

فوائد عصير القصب لصحة الجسم

وأضافت الدكتورة مها، أن فوائد عصير القصب عديدة، وتتمثل فيما يلي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يساعد عصير القصب على تحسين الهضم وعلاج الإمساك، وذلك لاحتوائه على الألياف التي تُحفز حركة الأمعاء.

تقوية جهاز المناعة: يُعزز عصير القصب مناعة الجسم لمقاومة العدوى والأمراض، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين ج.

تنظيم مستوى السكر في الدم: يساعد عصير القصب على تنظيم مستوى السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على الألياف التي تُبطئ امتصاص السكر في الدم.

خفض الكوليسترول: يُساعد عصير القصب على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف.

الوقاية من السرطان: تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير القصب على حماية الخلايا من التلف، مما يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تحسين صحة الكبد: يُساعد عصير القصب على تحسين وظائف الكبد، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين ب.

الحفاظ على صحة القلب: يُساعد عصير القصب على تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ترطيب الجسم: يُعد عصير القصب مصدر غني بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على وظائفه الحيوية.

زيادة الطاقة: يُساعد عصير القصب على زيادة طاقة الجسم، وذلك لاحتوائه على السكريات الطبيعية.

فوائد عصير القصب لجمال البشرة:

يعرف عصير القصب بفوائده الصحية العديدة، لكن قد لا يعلم البعض فوائد عصير القصب للبشرة، وهي كالتالي:

غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي عصير القصب على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، التي تُساعد على حماية البشرة من التلف بسبب الجذور الحرة، مما يُقلل من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

يحسن ترطيب البشرة:

يعد عصير القصب مصدرًا غنيًا بالماء، ممّا يُساعد على ترطيب البشرة من الداخل والحفاظ على نضارتها.

يعالج حب الشباب:

يُمكن أن يُساعد عصير القصب في علاج حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للميكروبات التي تُكافح البكتيريا المُسببة لحب الشباب. كما أنّ أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في عصير القصب تُساعد على تقليل تراكم البكتيريا وتُزيل الدهون وتُقلل من الشوائب.

يفتح البشرة:

يُمكن أن يُساعد عصير القصب في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك بفضل محتواه من حمض الجليكوليك، وهو نوع من أحماض ألفا هيدروكسي.

يخفف من الالتهابات:

يُمكن أن يُساعد عصير القصب في تخفيف الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، وذلك بفضل محتواه من مضادات الالتهابات.

طرق استخدام عصير القصب على بشرتك:

قناع الوجه: اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير القصب مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر.

تونر: استخدمي عصير القصب كتونر لتنظيف بشرتك وشدّ مسامها.

امسحي وجهك بقطنة مبللة بعصير القصب بعد غسيل وجهك.

عصير القصب

فوائد عصير القصب للشعر:

فوائد عصير القصب تمتد أيضا إلى الشعر، وهو ما تستعرضه الدكتورة مها، في السطور التالية:

ترطيب الشعر:

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس، ويُعالج الجفاف الذي يُسبب تقصف الشعر وتكسره.

تعزيز نمو الشعر:

يُغذي عصير القصب بصيلات الشعر ويُحفز نموها، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية، مثل: الحديد والزنك والبوتاسيوم وفيتامين ب.

مكافحة قشرة الرأس:

تُساعد الأحماض الطبيعية الموجودة في عصير القصب على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني لفروة الرأس، ممّا يُقلّل من قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس الأخرى.

إضافة لمعان للشعر:

يُضفي عصير القصب لمعانًا طبيعيًا على الشعر، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتُحافظ على صحة الشعر.

تقوية الشعر:

يُساعد عصير القصب على تقوية الشعر ومنع تساقطه، وذلك لاحتوائه على البروتين الذي يُعزز بنية الشعر ويُحافظ على قوته.

طرق استخدام عصير القصب للشعر:

شطف الشعر:

يمكن استخدام عصير القصب بعد غسل الشعر بالشامبو، كغسول أخير للشعر. يُدلك عصير القصب في فروة الرأس ويُترك لبضع دقائق، ثم يُشطف جيدًا.

قناع للشعر:

يمكن خلط عصير القصب مع العسل أو زيت الزيتون أو الموز المهروس، وتُوضع على الشعر وفروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم تغسل.