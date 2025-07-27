فوائد عصير القصب، يقوى المناعة وينقى الكبد من السموم

فوائد عصير القصب، عصير القصب من العصائر الشعبية المصرية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار، ويكثر الإقبال على تناوله فى فصل الصيف لارتفاع حرارة الطقس.

وفوائد عصير القصب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن عصير القصب، أو ما يعرف بـ"عصير القصب السكري"، هو مشروب طبيعي مستخرج من أعواد نبات القصب، ويعد من أكثر المشروبات شعبية في العديد من الدول، وخاصة في مصر والهند، ويتميز بطعمه الحلو المنعش وسعره الاقتصادي، إضافة إلى قيمته الغذائية العالية التي تجعل منه مشروب مفيد للصحة والبشرة والجسم.

المكونات الغذائية لعصير القصب

وأضافت منى، يحتوي عصير القصب على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، أبرزها:

السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز والسكروز.

الفيتامينات مثل فيتامين C، وفيتامين B1 وB2 وB3 وB5 وB6

معادن مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والفوسفور

ألياف غذائية وإنزيمات طبيعية

فوائد عصير القصب للصحة

فوائد عصير القصب للصحة

وتابع، أن من فوائد عصير القصب التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي عصير القصب على مضادات أكسدة وفيتامين C التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم، ومحاربة الالتهابات والفيروسات، خاصة في مواسم البرد والإنفلونزا.

من أشهر استخدامات عصير القصب في الطب الشعبي هو دوره في دعم وظائف الكبد، إذ يستخدم كعلاج مساعد لمرضى اليرقان، ويعمل على تنقية الكبد من السموم وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية.

نظرا لغناه بالماء والسكريات الطبيعية، فإن عصير القصب يعتبر وسيلة ممتازة لترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف أو بعد أداء مجهود بدني شاق.

يحتوي عصير القصب على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، توفر طاقة فورية للجسم وتزيد من النشاط والحيوية، لذا ينصح به للرياضيين أو لمن يعانون من الإجهاد.

يساعد عصير القصب على تهدئة الجهاز الهضمي، ويعمل على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الحموضة، كما أنه مفيد في حالات الإمساك الخفيف.

يحتوي العصير على نسب جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن ضرورية للحفاظ على قوة العظام والأسنان، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير القصب تساهم في محاربة الجذور الحرة، ما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان البروستاتا والثدي.

يساعد عصير القصب على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساهم في حماية القلب والشرايين.

السكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة الموجودة في العصير تساعد على تجديد خلايا البشرة، وتمنحها إشراقة ونضارة طبيعية.

يحتوي عصير القصب على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساهم في الوقاية من حب الشباب وتقليل التهابات البشرة، كما يمكن استخدامه موضعيا بعد تخفيفه لعلاج البقع الداكنة.

بفضل محتواه من الحديد والمعادن، يعمل عصير القصب على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه ويمنحه لمعان طبيعي.

فوائد عصير القصب للحامل

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن عصير القصب مهم للمرأة الحامل، ومن فوائده:-

يمد الحامل بالطاقة والمعادن الأساسية كالكالسيوم والحديد.

يساعد في مكافحة الغثيان الصباحي.

يعزز مناعة الأم والجنين.

يخفف من الإمساك الشائع خلال الحمل.

يفضل استشارة الطبيب قبل تناول عصير القصب للحامل، خاصة في حالات سكري الحمل.

أضرار عصير القصب

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد عصير القصب المتعددة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الأضرار، مثل:

ارتفاع السكر في الدم لمرضى السكري.

زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السكريات.

تلوث العصير في حال عدم الاهتمام بنظافته أثناء التحضير.

ينصح بتناوله باعتدال، وشراء العصير من أماكن نظيفة ومعروفة.

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