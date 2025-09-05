لتنقية الجسم، أخصائية تغذية علاجية تنصح بهذا المشروب بعد تناول حلوى المولد

حلوى المولد من العادات المصرية التي يحرص عليها الكثيرون في هذه المناسبة المباركة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تراكم السكريات والدهون في الجسم.

وهذا يسبب الخمول وزيادة الوزن، ويرفع من مستوى السموم الناتجة عن التمثيل الغذائي للسكريات المصنعة والدهون المشبعة، لذا يجب تناول المشروبات التى تنقل الجسم من السموم بعد حلوى المولد.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الديتوكس من أهم المشروبات التى يجب تناولها بعد انتهاء احتفالات المولد النبوي الشريف لأنه ينقى الجسم من السموم ويساعده فى التخلص من السعرات الحرارية المكتسبة بسبب تناول حلوى المولد.

فوائد الديتوكس بعد حلوى المولد

وأضافت مرام، أن من فوائد الديتوكس بعد حلوى المولد:

تنقية الكبد والكلى، حيث يساعد الديتوكس على تعزيز قدرة الجسم على طرد السموم التي تجهد الكبد والكلى بعد استهلاك السكريات الزائدة.

إعادة ضبط مستوى السكر في الدم، والإفراط في الحلوى يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر، ثم انخفاض حاد، مما يسبب الجوع المستمر، والديتوكس يعيد التوازن.

تحفيز حرق الدهون، وبعض المكونات الطبيعية مثل الزنجبيل والليمون والقرفة تسرع عملية الأيض وتساعد على إذابة الدهون المتراكمة.

تحسين الهضم، لأن السكريات والدهون قد تسبب انتفاخ وإمساك، ويساعد الديتوكس الغني بالألياف والماء على تنظيف الأمعاء.

زيادة الطاقة والنشاط، لأن التخلص من السموم يرفع من مستوى النشاط ويحسن المزاج العام.

حلوى المولد

مشروبات ديتوكس طبيعية بعد حلوى المولد

وتابعت، أن هناك مشروبات ديتوكس طبيعية تساعد فى طرد سموم حلوى المولد، منها:-

ماء الليمون بالزنجبيل، وهو عبارة عن كوب ماء دافئ عصير نصف ليمونة وشريحة زنجبيل طازج، يشرب صباحا على الريق، ويساعد على طرد السموم وتنشيط الكبد.

ديتوكس الخيار والنعناع، وهو عبارة عن لتر ماء وشرائح خيار وأوراق نعناع وشرائح ليمون، ويترك بضع ساعات في الثلاجة، ويشرب على مدار اليوم لترطيب الجسم.

مشروب القرفة بالعسل والليمون، وهو عبارة عن كوب ماء دافئ وعود قرفة وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة عسل طبيعي، يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتحفيز حرق الدهون.

شاي أخضر بالنعناع، يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعزز التمثيل الغذائي وتساعد على تقليل الدهون.

عصير ديتوكس أخضر، وهو عبارة عن خيار وتفاح أخضر وكرفس وسبانخ وعصير ليمون، وهو مشروب غني بالفيتامينات والألياف ويمنح شعور بالشبع.

أطعمة تساعد على ديتوكس الجسم بعد الحلوى

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على ديتوكس الجسم، منها:-

الخضروات الورقية مثل الجرجير، والسبانخ، والبقدونس، والكزبرة، لأنها غنية بالكلوروفيل الذي يطهر الدم.

الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والبرتقال والجوافة، لأنها تنظف الجهاز الهضمي.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا، لاحتوائها على ألياف بطيئة الهضم تمنع الجوع السريع.

المكسرات النيئة كالجوز واللوز، لتعويض الجسم بالدهون الصحية.

البروتين الخفيف مثل السمك والدجاج المشوي والعدس، لدعم عملية الحرق.

نصائح لتعزيز فاعلية الديتوكس

وأضافت الدكتورة مرام، أنه لتعزيز فاعلية الديتوكس، يجب القيام ببعض الخطوات، منها:-

الإكثار من شرب الماء 8–10 أكواب يوميا لتسريع إخراج السموم.

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو اليوجا، حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية وحرق الدهون.

النوم الكافي 7–8 ساعات يوميا لأن قلة النوم تزيد الرغبة في تناول السكريات.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين المفرط لأنها تزيد من إجهاد الكبد.

تقليل الملح لتجنب احتباس السوائل وانتفاخ الجسم.

