الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

لتنقية الجسم، أخصائية تغذية علاجية تنصح بهذا المشروب بعد تناول حلوى المولد

حلوى المولد النبوي،
حلوى المولد النبوي، فيتو

حلوى المولد من العادات المصرية التي يحرص عليها الكثيرون في هذه المناسبة المباركة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تراكم السكريات والدهون في الجسم.

وهذا يسبب الخمول وزيادة الوزن، ويرفع من مستوى السموم الناتجة عن التمثيل الغذائي للسكريات المصنعة والدهون المشبعة، لذا يجب تناول المشروبات التى تنقل الجسم من السموم بعد حلوى المولد.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الديتوكس من أهم المشروبات التى يجب تناولها بعد انتهاء احتفالات المولد النبوي الشريف لأنه ينقى الجسم من السموم ويساعده فى التخلص من السعرات الحرارية المكتسبة بسبب تناول حلوى المولد.

فوائد الديتوكس بعد حلوى المولد

وأضافت مرام، أن من فوائد الديتوكس بعد حلوى المولد:

  • تنقية الكبد والكلى، حيث يساعد الديتوكس على تعزيز قدرة الجسم على طرد السموم التي تجهد الكبد والكلى بعد استهلاك السكريات الزائدة.
  • إعادة ضبط مستوى السكر في الدم، والإفراط في الحلوى يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر، ثم انخفاض حاد، مما يسبب الجوع المستمر، والديتوكس يعيد التوازن.
  • تحفيز حرق الدهون، وبعض المكونات الطبيعية مثل الزنجبيل والليمون والقرفة تسرع عملية الأيض وتساعد على إذابة الدهون المتراكمة.
  • تحسين الهضم، لأن السكريات والدهون قد تسبب انتفاخ وإمساك، ويساعد الديتوكس الغني بالألياف والماء على تنظيف الأمعاء.
  • زيادة الطاقة والنشاط، لأن التخلص من السموم يرفع من مستوى النشاط ويحسن المزاج العام.
حلوى المولد 
حلوى المولد 

مشروبات ديتوكس طبيعية بعد حلوى المولد

وتابعت، أن هناك مشروبات ديتوكس طبيعية تساعد فى طرد سموم حلوى المولد، منها:-

  • ماء الليمون بالزنجبيل، وهو عبارة عن كوب ماء دافئ  عصير نصف ليمونة وشريحة زنجبيل طازج، يشرب صباحا على الريق، ويساعد على طرد السموم وتنشيط الكبد.
  • ديتوكس الخيار والنعناع، وهو عبارة عن لتر ماء وشرائح خيار وأوراق نعناع وشرائح ليمون، ويترك بضع ساعات في الثلاجة، ويشرب على مدار اليوم لترطيب الجسم.
  • مشروب القرفة بالعسل والليمون، وهو عبارة عن كوب ماء دافئ وعود قرفة وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة عسل طبيعي، يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتحفيز حرق الدهون.
  • شاي أخضر بالنعناع، يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعزز التمثيل الغذائي وتساعد على تقليل الدهون.
  • عصير ديتوكس أخضر، وهو عبارة عن خيار وتفاح أخضر وكرفس وسبانخ وعصير ليمون، وهو مشروب غني بالفيتامينات والألياف ويمنح شعور بالشبع.

أطعمة تساعد على ديتوكس الجسم بعد الحلوى

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على ديتوكس الجسم، منها:-

  • الخضروات الورقية مثل الجرجير، والسبانخ، والبقدونس، والكزبرة، لأنها غنية بالكلوروفيل الذي يطهر الدم.
  • الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والبرتقال والجوافة، لأنها تنظف الجهاز الهضمي.
  • الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا، لاحتوائها على ألياف بطيئة الهضم تمنع الجوع السريع.
  • المكسرات النيئة كالجوز واللوز، لتعويض الجسم بالدهون الصحية.
  • البروتين الخفيف مثل السمك والدجاج المشوي والعدس، لدعم عملية الحرق.

نصائح لتعزيز فاعلية الديتوكس

وأضافت الدكتورة مرام، أنه لتعزيز فاعلية الديتوكس، يجب القيام ببعض الخطوات، منها:-

  • الإكثار من شرب الماء 8–10 أكواب يوميا لتسريع إخراج السموم.
  • ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو اليوجا، حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية وحرق الدهون.
  • النوم الكافي 7–8 ساعات يوميا لأن قلة النوم تزيد الرغبة في تناول السكريات.
  • الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين المفرط لأنها تزيد من إجهاد الكبد.
  • تقليل الملح لتجنب احتباس السوائل وانتفاخ الجسم.
txt

أكلات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية لإنقاص الوزن

txt

نصائح لتناول حلوى المولد بدون زيادة في الوزن

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلوى المولد ديتوكس طبيعى بعد حلوى المولد مشروبات ديتوكس طبيعية صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

السعرات الحرارية بحلوى المولد والكمية المسموح بتناولها

نصائح مهمة لمرضى السكري لتناول حلوى المولد بطريقة آمنة

لمرضى القلب، نصائح مهمة لتناول حلوى المولد بآمان

الأكثر قراءة

بس أنا ما عملتش زيها، بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر على شائعة تجارة الأعضاء (فيديو)

البنوك تتسلم رسميا قرار التحفظ على أرصدة سوزي الأردنية وشاكر محظور ومحمد عبد العاطي

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

بدرية طلبة: بعتذر لو اتكلمت بطريقة غير مناسبة بس قاعدة على قلوبكم ومش هعتزل

أمريكا تفرض عقوبات على 3 منظمات غير حكومية طلبت تحقيقا في جرائم الإبادة بغزة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

موقف ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات المونديال

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads