حلاوة المولد، طريقة عمل الفندام بمكونات بسيطة وآمنة

طريقة عمل الفندام، الفندام من أشهر وأجمل أنواع حلوى المولد النبوي التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، ويتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الطري الذي يذوب في الفم.

وطريقة عمل الفندام سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وله ألوان مبهجة تضفي على مائدة الحلوى لمسة من البهجة، ورغم أنه يبدو معقدا للبعض، إلا أن طريقة تحضيره في المنزل بسيطة إذا اتبعت الخطوات بدقة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفندام.

مكونات عمل الفندام:-

2 كوب سكر أبيض ناعم

¾ كوب ماء

¼ كوب عسل جلوكوز متوفر لدى محلات مستلزمات الحلويات

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو أي نكهة مفضلة مثل اللوز أو البرتقال

ألوان طعام صحية أحمر، أخضر، أصفر… حسب الرغبة

زبدة أو زيت نباتي لدهن القوالب

طريقة عمل الفندام

طريقة عمل الفندام:-

ادهني صينية مستطيلة أو مربعة بطبقة خفيفة من الزبدة أو الزيت حتى لا يلتصق الفندام.

يمكنك فرش ورق زبدة لسهولة إخراج الحلوى بعد أن تبرد.

ضعي السكر والماء وعسل الجلوكوز في قدر عميق على نار متوسطة.

اتركي الخليط حتى يذوب السكر تماما دون تقليب كثير حتى لا يتبلور.

عندما يبدأ بالغليان، استمري في الطهي حتى يصل لمرحلة "الكرة الطرية"، أي عند درجة حرارة 115°–118° مئوية، ويمكن اختبارها بوضع نقطة من الخليط في كوب ماء بارد، فإذا تكونت كرة طرية يمكن تشكيلها باليد، يكون جاهزا.

ارفعي القدر من على النار وأضيفي الفانيليا أو أي نكهة تفضلينها.

اتركي الخليط ليهدأ قليلا حتى تصل حرارته إلى حوالي 40°–45° مئوية.

باستخدام مضرب كهربائي أو ملعقة خشبية قوية، ابدئي بخفق الخليط حتى يصبح قوامه كريمي مائل إلى التماسك.

ستلاحظين أن لونه بدأ يفتح ويصبح معتم، وهذا هو الشكل المطلوب للفندام.

قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية في أوعية مختلفة.

أضيفي ألوان الطعام حسب الرغبة، وقلبي جيدا حتى يتجانس اللون مع الخليط.

صبي الألوان المختلفة في القالب المدهون على شكل طبقات أو بشكل عشوائي لعمل مزيج ملون.

اتركيه ليبرد تماما في درجة حرارة الغرفة، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا ليسهل تقطيعه.

بعد أن يتماسك، أخرجي الفندام من القالب وقطعيه مكعبات أو مستطيلات متساوية الحجم.

رصي القطع في طبق التقديم وزيني بها مائدة حلاوة المولد.

نجاح الفندام يعتمد على وصول الشراب لمرحلة الكرة الطرية، لذا يفضل استخدام ميزان حرارة للحلوى.

لا تبدئي بالخفق مباشرة بعد رفع القدر من النار، يجب الانتظار حتى يبرد قليلا.

استخدمي ألوان جيل أو سائلة مخصصة للحلويات حتى تحصلي على ألوان زاهية وآمنة.

يحفظ الفندام في علبة محكمة الغلق في مكان بارد وجاف ليظل طري ولا يذوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.