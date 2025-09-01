نصائح مهمة لمرضى السكري لتناول حلوى المولد بطريقة آمنة

يحتفل المصريون كل عام بقدوم المولد النبوي الشريف، وتنتشر في هذه المناسبة أنواع متعددة من الحلويات مثل الملبن، السمسمية، الفولية، الحمصية، الجوزية وغيرها.

ورغم ما تحمله هذه الحلويات من قيمة غذائية بسبب مكوناتها من المكسرات والبذور، إلا أنها تحتوي أيضا على كميات كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية، وهو ما يشكل مخاطر عديدة لمرضى السكري.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن حلوى المولد من الحلوى الشعبية الشهيرة فى مصر التى تنتشر مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كمظهر من مظاهر الاحتفال، حيث يحرص المصريون إلى تناول حلوى المولد فى هذه المناسبة، ولكنها للاسف تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات مايسبب مخاطر صحية عديدة لمرضى السكري.

نصائح مهمة لمرضى السكري لتناول حلوى المولد بآمان

وأضاف خليل، أنه على مرضى السكري اتباع بعض النصائح عند تناول حلوى المولد، لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة، ومن هذه النصائح:-

لا ينصح بتناول كميات كبيرة من الحلوى دفعة واحدة، حتى وإن كانت مفضلة.

من الأفضل الاكتفاء بقطعة صغيرة لا تتجاوز حجم كف اليد، مع اعتبارها جزء من الوجبة اليومية وليس إضافة إليها.

السمسمية والفولية، تحتوي على ألياف ودهون صحية من البذور والمكسرات، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر.

الحمصية تمنح البروتين والألياف ولكنها تظل غنية بالسكر.

الجوزية والبندقية غنية بالمكسرات المفيدة للقلب، لكن يجب الانتباه لطبقة الكراميل السكرية.

يفضل الابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على طبقات كثيفة من السكر أو الملبن الثقيل.

ينصح بتناول الحلوى بعد وجبة متوازنة تحتوي على بروتين وألياف مثل الخضار أو السلطة، حيث يبطئ ذلك من امتصاص السكر في الدم.

تجنب تناولها منفردة لأنها قد تسبب ارتفاع سريعً في مستوى الجلوكوز.

على المريض قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد تناول الحلوى، لمعرفة تأثيرها على الجسم، إذا لاحظ ارتفاع غير معتاد، يجب التوقف فورا عن تناول المزيد.

تناول الحلوى مع الماء يساعد على تقليل تركيز السكر في الدم.

يجب تجنب العصائر والمشروبات الغازية أثناء أكل حلوى المولد لأنها تضاعف كمية السكريات الداخلة للجسم.

يفضل القيام بمشي خفيف لمدة 15-20 دقيقة بعد تناول قطعة الحلوى، فهذا يساعد على حرق جزء من السعرات ويقلل من ارتفاع السكر المفاجئ.

بعض المرضى قد يمنعون تماما من تناول هذه الحلويات، خاصة من لديهم مضاعفات مثل اعتلال الكلى أو مشاكل القلب، وقد يصف الطبيب بدائل مناسبة أو يحدد الكمية المسموح بها وفقا للحالة.

يمكن إعداد نسخ منزلية من حلوى المولد باستخدام محليات طبيعية قليلة السعرات بدلا من السكر الأبيض، والاعتماد على تحميص المكسرات والبذور مع عسل النحل الطبيعي بكميات قليلة كبديل صحي نسبيا.

