لمرضى القلب، نصائح مهمة لتناول حلوى المولد بآمان

حلوى المولد من الحلوى الشعبية الشهيرة التى عرفها المصريون منذ العهد الفاطمي كمظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ومازالت موجودة حتى وقتنا الحالي.

وتتفنن محال الحلوى فى تقديم حلوى المولد بأشكال وألوان مختلفة وشهية، ما يدفع الكبار والصغار لتناولها، وللأسف تحتوى حلوى المولد على نسبة عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية ما يؤثر بالسلب على مرض القلب.

وتقول الدكتورة منال عبد اللطيف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن حلوى المولد من أشهر الحلويات الشرقية التي ترتبط بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتتميز بمذاقها اللذيذ وتنوعها، ورغم قيمتها التراثية وبهجتها الخاصة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب مشكلات صحية، خاصة لمرضى القلب الذين يحتاجون إلى نظام غذائي متوازن وصحي.

وأضافت منال، أن مرضى القلب أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وزيادة الكوليسترول، وارتفاع نسبة السكر في الدم، فإن تناول حلوى المولد يجب أن يكون بحذر وتحت ضوابط معينة لضمان الاستمتاع بها دون مضاعفات.

نصائح لمرضى القلب لتناول حلوى المولد بآمان

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى يجب على مرضى القلب اتباعها عند تناول حلوى المولد لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة، ومن هذه النصائح:-

الاعتدال في الكمية، ويفضل تناول قطعة صغيرة فقط حوالي 30 أو 40 جرام بدلا من تناول كميات كبيرة.

يمكن الاكتفاء بقطعة واحدة في اليوم خلال أيام الاحتفال، وعدم جعلها عادة يومية.

الأفضل اختيار السمسمية أو الفولية أو الحمصية لاحتوائها على المكسرات والبذور الغنية بالدهون الصحية والألياف.

تقليل تناول الملبن والبندقية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة.

الابتعاد عن الأنواع المضاف إليها ألوان صناعية أو مكسبات طعم.

مرضى القلب يعانون من مشكلات متعلقة بارتفاع سكر الدم أو السمنة، لذا يجب ضبط كمية السكريات، ويمكن تناول قطعة صغيرة بعد الوجبة الرئيسية، وليس على معدة فارغة، لتقليل امتصاص السكر بسرعة.

شرب الماء بوفرة، لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية والتقليل من تأثير السكريات على الجسم.

يفضل تجنب المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة مع الحلوى.

الابتعاد عن الدهون الضارة، وبعض أنواع حلاوة المولد تحضر بالسمن الصناعي أو الزيوت المهدرجة الضارة بالقلب.

يجب شراء حلوى المولد من مصدر موثوق أو إعدادها في المنزل بكمية قليلة من المكسرات والسكر الطبيعي.

إذا كان المريض يعاني من قصور شديد في القلب أو ارتفاع ضغط الدم غير منضبط، يفضل تجنب تناول الحلوى تماما.

في حالة وجود داء السكري المصاحب لمرض القلب، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي كمية.

بعد تناول الحلوى، يفضل القيام بالمشي الخفيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة للمساعدة في حرق السعرات الزائدة وتنشيط الدورة الدموية.

توزيع الكمية على أيام، وبدلا من تناول كمية كبيرة في يوم واحد، يمكن تقسيمها إلى أجزاء صغيرة موزعة على عدة أيام للاحتفال دون ضرر.

