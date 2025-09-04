يعتبر المولد النبوي الشريف من أجمل المناسبات الدينية والاجتماعية التي يجتمع فيها الأهل والأصدقاء على أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال.

ومن أبرز مظاهر هذه المناسبة تناول حلوى المولد الشهيرة مثل الملبن، السمسمية، السودانية، الفولية، والحمصية، وحلوى العرائس للأطفال.

ورغم لذة هذه الحلويات وارتباطها بالذكريات الجميلة، إلا أنها غنية بالسكريات والدهون والسعرات الحرارية، مما يجعل الإفراط في تناولها سببا في زيادة الوزن وارتفاع مستوى السكر بالدم.

تقول الدكتورة منى أيمن، استشارى التغذية العلاجية: إن حلوى المولد من الحلوى التراثية الشعبية الشهيرة التى ارتبطت فى تصر بالمولد النبوى الشريف، وهى لذيذة ويعشقها الكبار والصغار، ولكن احتوائها على سعرات حرارية عالية ونسبة دهون وسكريات كبيرة يجعل بعض الفتيات تعزف عن تناولها خوفا من زيادة الوزن.

حلوى المولد

نصائح لتناول حلوى المولد بدون زيادة في الوزن

وأضافت منى، أن هناك بعض النصائح لتناول حلوى المولد بدون زيادة في الوزن، منها:

أهم قاعدة لتجنب زيادة الوزن هي عدم الإفراط، فبدلا من تناول عدة قطع في اليوم يمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة أو اثنتين فقط.

يفضل تحديد الكمية مسبقا ووضعها في طبق صغير بدلا من الأكل مباشرة من العلبة، لأن الكميات الكبيرة أمام العين تغري بالأكل الزائد.

ليست كل أنواع حلوى المولد متساوية في السعرات الحرارية، فالسودانية أقل في السعرات من الملبن المحشو بالمكسرات، زوالسمسمية والحمصية غنية بالألياف والبروتين، مما يجعلها أكثر إشباع وأفضل من الملبن والحلوى الملفوفة بالسكر.

يفضل الابتعاد عن الحلوى المليئة بالألوان الصناعية أو المحشوة بالكراميل والمكسرات بكثرة.

من الأفضل تناول حلوى المولد بعد وجبة رئيسية متوازنة وليس على معدة فارغة، حتى لا ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة.

يمكن تناولها في الصباح أو فترة الظهيرة، حيث يكون الجسم أكثر قدرة على حرق السعرات، مع تجنب تناولها ليلا قبل النوم.

إذا تناولت قطعة من الحلوى، حاول زيادة النشاط الجسدي في نفس اليوم.

المشي لمدة 30 دقيقة أو القيام ببعض التمارين المنزلية يساعد على حرق جزء من السعرات الزائدة.

الصعود على السلم بدلا من المصعد أو القيام بالأعمال المنزلية النشطة من طرق سهلة للتعويض.

شرب كوب ماء قبل تناول الحلوى يساعد على تقليل الكمية المستهلكة.

الشاي الأخضر أو الأعشاب الدافئة (مثل القرفة والزنجبيل) بعد الحلويات يساعد على تعزيز حرق الدهون وتحسين الهضم.

تجنب تناول حلوى المولد مع العصائر المُحلاة أو المشروبات الغازية لان ذلك يضاعف السعرات الحرارية، والأفضل تناولها مع كوب شاي غير محلى أو قهوة سوداء.

حلوى المولد مخصصة للاحتفال فقط، لذلك يفضل تناولها في أيام محدودة وعدم جعلها جزء ثابت من النظام الغذائي لفترة طويلة.

إذا تناولت قطعة حلوى في الصباح، حاول أن تكون وجباتك الأخرى خفيفة مثل سلطة خضراء وبروتين مشوي دجاج أو سمك، وخبز أسمر أو أرز بكمية صغيرة، وهذا التوازن يمنع زيادة إجمالي السعرات في اليوم.

