فوائد وأضرار حلوى المولد و5 نصائح لـ تناولها بأمان

فوائد وأضرار حلوى المولد، حلوى المولد النبوي من أبرز المظاهر الاحتفالية التي يحرص عليها الكثير من الناس في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث ترتبط هذه الحلويات بذكريات جميلة ومظاهر الفرح.

وعلى الرغم من مذاقها الشهي الذي يجذب الكبار والصغار، فإن لها فوائد وأضرار صحية يجب التعرف عليها حتى يتم تناولها بشكل متوازن وآمن.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن حلوى المولد من الحلوى الشعبية الشهيرة التى ارتبطت فى مصر باحتفالات المولد النبوي الشريف، وهى تتكون من المكسرات والسكر والنشا، وعلى الرغم من أن حلوى المولد مليئة بالسكريات، إلا أن بعض أنواعها تحتوي على مكونات غذائية مفيدة.

فوائد حلوى المولد

وأضافت مرام، أن من فوائد حلوى حلوى المولد:-

إمداد الجسم بالطاقة السريعة، حيث تحتوي حلوى المولد على نسب عالية من السكريات البسيطة، مثل الجلوكوز والسكروز، مما يمنح الجسم طاقة سريعة ويزيد من النشاط البدني والذهني، خاصة في الأجواء الباردة.

احتواؤها على المكسرات المفيدة

العديد من أصناف حلوى المولد مثل السمسمية، الفستقية، البندقية، والحمصية تحتوي على المكسرات والبذور، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E ومضادات الأكسدة، والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، والألياف المفيدة للهضم.

تحسين المزاج والشعور بالسعادة

الحلويات عموما تساعد على تحفيز إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، مما يجعل تناولها في أجواء الاحتفال يضفي شعور بالفرح والبهجة.

مفيدة للأطفال في حدود معينة

بعض مكونات الحلوى مثل السمسم والحمص غنية بالبروتين النباتي والحديد، مما يساعد في دعم النمو إذا تم تناولها بكميات قليلة ومتوازنة بعيدا عن الإفراط.

أضرار حلوى المولد

وتابعت، أنه رغم فوائدها، إلا أن الإفراط في تناول حلوى المولد قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، ومنها:

ارتفاع نسبة السكر في الدم، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات، وقد تسبب خطرا لمرضى السكري وتؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز بالدم.

زيادة الوزن والسمنة، وحلوى المولد غنية بالسعرات الحرارية والدهون، والإفراط في تناولها يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن بشكل ملحوظ.

تسوس الأسنان ومشاكل اللثة، حيث أن تراكم السكر على الأسنان يزيد من احتمالية الإصابة بالتسوس، خاصة عند الأطفال الذين يفرطون في تناولها دون عناية كافية بنظافة الفم.

اضطرابات الجهاز الهضمي، وبعض الأشخاص قد يعانون من الانتفاخ أو الإسهال بسبب الدهون والسكريات العالية، أو بسبب المكسرات لدى من لديهم حساسية منها.

مخاطر على مرضى القلب والضغط، واحتواء بعض الحلوى على نسب عالية من الدهون المشبعة قد يضر مرضى القلب، كما أن الإفراط في السكريات يؤثر على ضغط الدم ووظائف الشرايين.

نصائح لتناول حلوى المولد بآمان

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه لتناول حلوى المولد بآمان، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تناول كميات صغيرة ومحدودة وعدم الإفراط.

اختيار الأنواع التي تحتوي على مكسرات وبذور أكثر من الأنواع المليئة بالسكر فقط.

شرب كمية كافية من الماء بعد تناولها لتقليل امتصاص السكر.

تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل للوقاية من التسوس.

مرضى السكري والقلب عليهم استشارة الطبيب قبل تناولها أو استبدالها بكميات قليلة جدًا من الأنواع الصحية.

