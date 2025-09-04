احذري الإفراط في تناولها، أضرار حلوى المولد

يحتفل المسلمون في مصر والعالم الاسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف بطرق مختلفة، ومن أبرز المظاهر في مصر شراء وتناول حلاوة المولد بأنواعها مثل الملبن، الفولية، السمسمية، الحمصية، الجوزية وغيرها.

وعلى الرغم من طعمها اللذيذ وارتباطها بالبهجة والذكريات، إلا أن الإكثار منها له العديد من الأضرار الصحية، خصوصا لمرضى السكري والأطفال وكبار السن.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن حلوى المولد من الحلوى الشعبية الشهيرة فى مصر ولها مكانة خاصة عند المصريين لارتباطها بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وللأسف يقبل الكبار والصغار على تناولها رغم سعراتها الحرارية العالية وكمية الدهون والسكريات الموجودة بها، دون الوعي بمدى مخاطر ذلك.

أضرار حلوى المولد

وأضافت أن من أضرار حلوى المولد الآتي:-

حلوى المولد تحتوي على كميات كبيرة جدا من السكريات البسيطة التي تمتص بسرعة في الدم، مما يؤدي إلى رفع مستوى السكر بشكل مفاجئ، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عند الأشخاص المعرضين له، ومضاعفات خطيرة لمرضى السكري مثل الغيبوبة السكرية.

نظرا لاحتوائها على سعرات حرارية عالية من السكر والدهون، فإن الإفراط في تناولها يسبب تراكم الدهون في الجسم، وزيادة الوزن السريع، والسمنة المفرطة، وما يصاحبها من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

حلوى المولد من أكثر الحلويات المسببة لمشاكل الأسنان بسبب محتواها العالي من السكر واللزاجة، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان، والتهابات اللثة، وضعف مينا الأسنان مع مرور الوقت.

بعض أنواع حلوى المولد مثل الملبن والفولية صعبة الهضم، وقد تسبب عسر الهضم والانتفاخ، وآلام في المعدة نتيجة الإفراط، وزيادة حموضة المعدة وارتجاع المريء.

لأنها تحتوي على دهون مهدرجة وسكريات عالية، فإن الاستهلاك المفرط منها قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، وانسداد الشرايين مع الوقت، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات حلاوة المولد بسبب صغر أعمارهم وحاجتهم لتغذية متوازنة، حيث تسبب لهم فرط الحركة نتيجة اندفاع السكر في الدم، وضعف التركيز، وتآكل الأسنان مبكرا.

الأنواع الرديئة منها تحتوى على ألوان صناعية ضارة، ومواد حافظة قد تسبب التسمم الغذائي أو الحساسية.

بعض الأنواع مثل السودانية أو السمسمية قد تسبب حساسية شديدة قد تصل إلى صعوبة التنفس، وطفح جلدي أو تورم في الوجه والشفاه.

