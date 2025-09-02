السعرات الحرارية بحلوى المولد والكمية المسموح بتناولها

حلوى المولد من الحلوى المصرية الشعبية الشهيرة التى تعد مظهرا من مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وهى ذات مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وحلوى المولد، مصنعة من السكر والنشا والمكسرات وتحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية ما يجعلها تضر بالصحة فى حال الإفراط فى تناولها.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن حلوى المولد النبوي من أكثر الحلويات التي يقبل عليها الكبار والصغار، ورغم طعمها اللذيذ، إلا أنها مليئة بالسكريات والدهون التي تجعلها مرتفعة السعرات الحرارية.

السعرات الحرارية الموجودة فى حلوى المولد

وأضافت مرام، تختلف السعرات من نوع لآخر حسب المكونات، منها:-

الملبن (السادة أو بالمكسرات)، قطعة متوسطة 50 جراما تقريبا تحتوي على من 180 إلى 250 سعر حراري.

الفولية والسمسمية، القطعة المتوسطة من 40 إلى 50 جراما تحتوي على من 200 إلى 250 سعر حراري.

الحمصية، حوالي من 220 إلى 240 سعرا حراريا للقطعة.

البندقية واللوزية، لاحتوائها على المكسرات تكون أعلى في السعرات، حيث تصل القطعة 50 جرام إلى من 280 إلى 350 سعرا حراريا.

النوجا، غنية بالسكر والمكسرات، وتحتوي القطعة على من 300 إلى 400 سعر حراري.

الجوزية، القطعة قد تصل إلى من 350 إلى 450 سعر حراري لأنها تحتوي على مكسرات محمصة مع السكر والعسل.

اللديدة، قطعة صغيرة 40 جراما تقريبا بها من 220 إلى 260 سعرا حراريا.

وتابعت، أن تناول من 3 إلى 4 قطع فقط من حلوى المولد قد يعادل احتياجات نصف اليوم من السعرات لشخص بالغ، وهى كمية كبيرة من السعرات الحرارية لذا يجب الحذر عند تناولها، ويفضل حسابها ضمن السعرات الحرارية اليومية لعدم الإفراط فى تناولها.

حلوى المولد

الكمية المسموح بتناولها من حلوى المولد

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه رغم أن حلوى المولد جزء من التراث، إلا أن الاعتدال ضروري جدا حتى لا تؤثر على الصحة، خاصة لمرضى السكري أو السمنة أو أمراض القلب، لذا يجب تناولها بكميات قليلة سواء للاصحاء، أو لاصحاب الأمراض المزمنة، وذلك على النحو التالى:-

للأشخاص الأصحاء، يكفي تناول قطعتين صغيرتين من 100 إلى 120 جرام تقريبا في اليوم كحد أقصى.

ويفضل اختيار الأنواع التي تحتوي على مكسرات مثل الفولية أو السمسمية لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة بجانب السكر.

لمرضى السكري، لأفضل تجنبها أو الاكتفاء بقطعة صغيرة جدا بعد استشارة الطبيب، زيمكن استبدالها ببدائل صحية أو تناول المكسرات النيئة غير المحلاة.

لمن يتبع نظام لإنقاص الوزن، لا ينصح بأكثر من قطعة صغيرة من 40 إلى 50 جرام مرة أو مرتين في الأسبوع، مع تعويض السعرات بتقليل الخبز أو الأرز في نفس اليوم.

للأطفال، يكفي قطعة صغيرة واحدة فقط لتجنب الإفراط في السكريات وحماية الأسنان.

نصائح لتقليل أضرار حلوى المولد

وأضافت الدكتورة مرام، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتقليل أضرار حلوى المولد، منها:-

تناول حلوى المولد بعد وجبة أساسية غنية بالبروتين والألياف حتى لا تسبب ارتفاع سريع في سكر الدم.

شرب كوب ماء أو شاي أخضر بعدها لتقليل امتصاص السكريات.

تجنب تناولها في المساء أو قبل النوم.

ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي نصف ساعة بعد تناولها.

حفظ الحلوى بعيدًا عن متناول الأطفال لتفادي الإفراط.

