منتخب العراق يضرب السودان بثنائية نظيفة ويتأهل رسميا لربع نهائي كأس العرب

كأس العرب، حقق منتخب العراق فوزا مستحقا على حساب نظيره السوداني بهدفين مقابل لاشيئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

سجل هدف الفوز لمنتخب العراق اللاعب مهند علي “ميمي” في الدقيقة 82، ثم سجل أمجد عطوان في الدقيقة 84 من عمر اللقاء

اقتسما الفريقين شوطي المباراة، حيث سيطر كانت الأفضلية والسيطرة لمنتخب السودان في الشوط الأول، وكان الأقرب لخطف هدف التقدم لولا يقظة الدفاع العراقي

فيما انتقلت السيطرة والإستحواذ لصالح منتخب العراق في الشوط الثاني، وأتيحت أمامه عدة فرص للتسجيل، حتى نجح أسود الرافدين في خطف هدفين في الدقيقة 82 و84 من عمر المباراة، من خلال البديلين ميمي وأمجد عطوان

وأعلن الأسترالي جراهام أرنولد المدير الفني لـمنتخب العراق والغاني كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان، التشكيل الرسمي لفريقيهما في المواجهة التي جمعتهما على استاد 974 في كأس العرب بقطر.

تشكيل منتخب العراق أمام السودان

دخل منتخب العراق مباراته أمام السودان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد باسل

خط الدفاع: هيثم جبار – أكام هاشم – حسين علي – شيركو كريم.

خط الوسط: محمود جواد – عمار محسن – حسن عبدالكريم.

خط الهجوم: أحمد مكنزي – زيد إسماعيل – كرار نبيل.

منتخب السودان، فيتو

تشكيل منتخب السودان أمام العراق

في المقابل، دخل منتخب السودان مباراته أمام العراق في كأس العرب بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجا.

خط الدفاع: ياسر عوض – محمد أرنق – مصطفى كرشوم – أحمد طبنجة.

خط الوسط: عمار طيفور – والي الدين خضر – صلاح عادل.

الهجوم: جون مانو – محمد عبدالرحمن – عبد الرازق عبد الرؤوف

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثانية

بهذه النتيجة رفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ويتأهل رسميا للدور ربع النهائي أي كانت نتيجة الجولة الأخيرة بدور المجموعات، فيما تجمد رصيد السودان عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وتتقلص فرصته كثيرا في التأهل للدور ربع النهائي

