استشاري تغذية: حلاوة المولد قد تسبب الزهايمر والملبن "قنبلة سكر"

حلاوة المولد، حذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول حلوى المولد بجميع أنواعها، موضحًا أنها تحتوي على كميات ضخمة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات سكر الدم ويُسبب مشكلات صحية خطيرة.

خطورة الإفراط في تناول الحلوى

وأوضح فهمي خلال تصريحات بالتليفزيون المصري عبر القناة الثانية، أن تناول قطعة صغيرة لا يسبب ضررًا، بل يُشبع الرغبة في التذوق ويُدخل البهجة على الأجواء الاحتفالية، لكن الخطر يكمن في الإفراط الذي قد يؤدي إلى عدة مشاكل من أبرزها:

فرط الحركة لدى الأطفال.

زيادة خطر الإصابة بالزهايمر وتسوس الأسنان.

مشكلات في الجلد والنوم.

هبوط مفاجئ في السكر إذا تم تناولها على معدة فارغة.

ووجه نصائح للاستمتاع بحلوى المولد دون ضرر من بينها:

اختيار الحلوى التي تحتوي على مكسرات لارتفاع قيمتها الغذائية.

تجنب الأكل على معدة خاوية.

عدم تناول الحلوى قبل النوم.

الاعتدال هو القاعدة الذهبية للاستمتاع دون أذى.

استشاري تغذية: الملبن والمشبك "قنابل سكر".. والسمسمية أفضل

وأكد أن بعض أنواع الحلوى مثل الملبن والمشبك تُعد “قنابل سكر”، لأنها تتكون أساسًا من السكر وترفع مستوياته بسرعة كبيرة، بعكس الأنواع التي تحتوي على المكسرات مثل السمسمية والفولية والحمصية.

المكسرات أفضل.. لكن بحذر

وأوضح أن المكسرات تحتوي على دهون صحية وألياف تُبطئ امتصاص السكر، لكنها لا تلغي خطر الإفراط، محذرًا من أن السكر قد يرفع أيضًا الدهون الثلاثية في الدم.

نصائح بعد الإفراط في تناول الحلوى

ونصح شرب كميات كبيرة من الماء لتخفيف تركيز السكر في الدم، وتناول وجبة صحية قبل الحلوى لتقليل امتصاص السكر، وتجنب شراء وتخزين كميات كبيرة من الحلوى حتى لا تُغريك بتناول المزيد.

وشدد على أن الاعتدال يظل هو المفتاح الأساسي للصحة، والاحتفال بالمولد النبوي لا يعني تحويل الفرحة إلى أضرار صحية طويلة الأمد.

