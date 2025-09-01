حلاوة المولد، طريقة عمل لديدة الكراميل بمكونات بسيطة

طريقة عمل لديدة الكراميل، حلوى المولد النبوي الشريف من أشهر وأجمل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة العطرة فى مصر، حيث تتزين محلات الحلويات بأنواع مختلفة من الملبن، السمسمية، الفولية، الحمصية، الجوزية، النوجا، واللديدة.

وطريقة عمل لديدة الكراميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر اللديدة من الحلويات المميزة في هذه المناسبة، لما تتمتع به من مذاق شهي يجمع بين الطعم الحلو وقوام جوز الهند اللذيذ والكراميل الذى يضفي نكهة غنية.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل لديدة الكراميل.

مكونات لديدة الكراميل:-

كوبان من جوز الهند المبشور ويفضل أن يكون طازج أو متوسط النعومة

كوب ونصف من السكر الأبيض

نصف كوب من الماء

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى اختياري لمذاق أغنى

ملعقة صغيرة من الزبدة لإضفاء نعومة ومذاق مميز

رشة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح خفيفة لتوازن الطعم

طريقة عمل لديدة الكراميل

طريقة عمل لديدة الكراميل:-

في إناء عميق على نار هادئة، نضع السكر مع نصف كوب الماء.

نترك الخليط على النار دون تحريك حتى يبدأ السكر في الذوبان وتظهر فقاعات صغيرة.

عندما يتحول السكر تدريجيا إلى اللون الذهبي (الكراميل)، يمكن حينها إضافة الزبدة والفانيليا مع التقليب برفق.

بعد تجهيز الكراميل، نضيف إليه الحليب المكثف مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.

نضيف جوز الهند المبشور تدريجيا مع التقليب، حتى يتشرب جوز الهند الكراميل تماما.

نستمر في التقليب على نار هادئة حتى يصبح لدينا خليط متماسك يمكن تشكيله.

يفرد خليط اللديدة في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة أو مبطنة بورق الزبدة.

نضغط عليه برفق ليصبح مستوي السطح ومتجانس السمك.

يترك الخليط ليبرد تماما في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة حتى يتماسك.

بعد أن تبرد اللديدة تماما، تقطع إلى مربعات أو مستطيلات متساوية الحجم.

يمكن تزيين الوجه برشة من جوز الهند المبشور أو قطع مكسرات خفيفة حسب الرغبة.

يجب الانتباه جيدا أثناء تحضير الكراميل حتى لا يتحول إلى اللون الداكن الذي يعطي طعم مر.

لا يفضل تقليب السكر كثيرا في البداية حتى لا يتكتل، ويترك ليتكرمل تدريجيا.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الجلوكوز مع الكراميل لمنع تبلور السكر والحفاظ على قوام ناعم.

إذا رغبتى في لديدة أكثر طراوة، يمكن زيادة كمية الحليب المكثف قليلا.

القيمة الغذائية للديدة

تحتوي لديدة الكراميل على نسبة جيدة من الطاقة والسكريات التي تمنح الجسم نشاط سريع.

جوز الهند غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

تحتوي على دهون صحية مفيدة للقلب والشرايين عند تناولها باعتدال.

لكنها تعتبر غنية بالسعرات الحرارية، لذا يفضل تناولها بكميات معتدلة خاصة لمرضى السكر أو من يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن.

