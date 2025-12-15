بمكون محلي 70%، إنتاج الدفعة الأولى من الميني باص المصري "نصر ستار"

18 حجم الخط

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، احتفالية تسليم الدفعة الأولى من الميني باص "نصر ستار"، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالتعاون مع شركة "جنرال موتورز مصر"، إلى شركة أتوبيس العاصمة، للعمل بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الفعالية، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل، وشارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، والمهندس محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس العاصمة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات.

خطوط إنتاج الأتوبيس السياحي "نصر سكاي"

ويأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء وتطوير الأصول الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا.

وأكد المهندس محمد شيمي أن تسليم الدفعة الأولى من الميني باص “نصر ستار” يمثل محطة مهمة في مسيرة عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه العودة، التي بدأت في الربع الأخير من عام 2024، جاءت نتيجة تخطيط علمي مدروس ودعم كامل من الدولة وإرادة حقيقية لاستعادة الدور الريادي لهذا الكيان الصناعي العريق، وكانت البداية بتطوير وتجهيز مصنع الأتوبيس الذي يضم أيضا خطوط إنتاج الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" باكورة منتجات الشركة بعد إعادة إحيائها.

وأوضح الوزير أن الميني باص "نصر ستار" يتم إنتاجه بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن التعاون مع "جنرال موتورز مصر" يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الخبرات العالمية والقدرات الصناعية الوطنية، ويسهم في رفع تنافسية المنتج المصري بالأسواق.

وأضاف أن الدفعة الأولى من الميني باص "نصر ستار" ستبدأ العمل ضمن منظومة النقل الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، بما يدعم خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب

وأشاد الوزير بجهود العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا أنهم يمثلون العمود الفقري لهذا الكيان، وأن ما تحقق على أرض الواقع هو ثمرة إخلاصهم وكفاءتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات، مشددًا على أن شركة النصر لم تكن يومًا مجرد منشأة صناعية، بل مدرسة وطنية عريقة في الصناعة والإنتاج.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطة طموحة لتطوير الشركة، تشمل التجهيز لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

كما لفت إلى الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب، وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج والمعدات وفق أعلى المواصفات الفنية، مع بدء تنفيذ اختبارات وتجارب التشغيل لنماذج من السيارات، سواء لصالح شركة النصر أو لصالح علامات تجارية أخرى، بما يؤكد جاهزية المصنع للانطلاق بقوة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة، وبما يعزز شعار "صُنع في مصر"، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس الثقة في قدرات الصناعة المصرية وإمكاناتها البشرية والفنية.

وأضافت أن شركة جنرال موتورز حريصة على دعم خطط توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والمساهمة في تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية في صناعة المركبات، وأن الشركة تمثل نحو 50% من الشريحة السوقية للميني باص والذي يعتبر أعلى مكون محلي في المركبات التي تنتجها الشركة.

