الشعور بالسعادة «أبرزها»، فوائد تناول حلوى المولد النبوي

حلوى المولد النبوي من أبرز المظاهر الاحتفالية التي يترقبها الكبار والصغار في كل عام، فهي ليست مجرد حلويات تقليدية، بل رمز للفرح والبهجة بذكرى مولد النبي الكريم.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يتحدثون عن أضرارها نتيجة احتوائها على نسب عالية من السكريات، فإن لها أيضا فوائد متعددة إذا تم تناولها باعتدال ووعي صحي.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن حلوى المولد من الحلوى اللذيذة التى تنتشر فى مصر خاصة وقت الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويعشقها الكبار والصغار، ورغم أنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والدهون إلا أن لها فوائد عديدة.

فوائد تناول حلوى المولد

وأضاف السيد، أن من فوائد حلوى المولد:-

مصدر سريع للطاقة، لأن حلوى المولد غنية بالسكريات البسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي تعد من أسرع مصادر الطاقة للجسم، لذلك، فإن تناول قطعة صغيرة منها يمنح الشخص نشاط فوري ويقلل من الشعور بالتعب أو الخمول.

تحسين المزاج والشعور بالسعادة، حيث تحتوي الحلوى على مواد تعمل على تحفيز إفراز هرمون السيروتونين في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة والراحة النفسية، مما يجعلها مرتبطة بالبهجة والاحتفال.

السمسم (في السمسمية مصدر للكالسيوم، والزنك، والدهون الصحية التي تدعم العظام وتقوي المناعة.

الفول السوداني (في السودانية)، غني بالبروتين النباتي، والألياف، وفيتامين E، مما يفيد القلب والأوعية الدموية.

الجوز واللوز (في الملبن بالمكسرات)، يحتويان على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد في خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الدماغ.

الحمص (في الحمصية)، غني بالبروتين والحديد والمغنيسيوم، مما يساهم في تقوية الجسم والوقاية من فقر الدم.

المكسرات المضافة إلى حلوى المولد تحتوي على فيتامينات المجموعة B، والتي تعتبر ضرورية لصحة الأعصاب وتحسين التركيز وتقليل التوتر.

بفضل احتواء بعض الأنواع على مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات والعسل المستخدم أحيانا في التحلية، تساعد الحلوى على دعم الجهاز المناعي ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب أمراض مزمنة.

رغم أن الأطفال يقبلون على تناول حلوى المولد بكثرة، إلا أن تناول كميات صغيرة منها يمنحهم طاقة وحيوية أثناء اللعب والدراسة، كما تعتبر وسيلة لإدخال البهجة في نفوسهم خلال أجواء الاحتفال.





