حلاوة المولد، طريقة عمل الملبن الملون بمكونات بسيطة

طريقة عمل الملبن الملون، الملبن الملون من الحلويات الشهيرة التي يعشقها الكبار والصغار، ويعتبر من الحلويات الأساسية في موسم المولد النبوي الشريف، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الطري وألوانه الزاهية التي تضفي بهجة على مائدة الحلوى.

وطريقة عمل الملبن الملون، يمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، مما يجعله أكثر أمان وصحة من الأنواع الجاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الملبن الملون.

مكونات عمل الملبن الملون:-

2 كوب من السكر

كوب من الماء

نصف كوب من النشا

ربع كوب من ماء الورد أو الفانيليا لإضافة نكه

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة ملح صغيرة

ألوان طعام طبيعية أحمر، أخضر، أصفر… حسب الرغبة

جوز هند مبشور أو نشا للتغليف

صينية مدهونة بقليل من الزيت أو مبطنة بورق زبدة

طريقة عمل الملبن الملون:-

في وعاء صغير يذاب النشا في نصف كوب ماء بارد جيدا حتى يذوب تماما بدون تكتلات.

في إناء عميق على النار يضاف كوب ونصف من الماء مع السكر.

يترك الخليط حتى يغلي ويذوب السكر تماما.

عند الغليان يضاف عصير الليمون ويترك ليغلي على نار متوسطة حتى يصبح القوام سميك قليلا.

يضاف خليط النشا المذاب تدريجيا إلى الشربات مع التقليب المستمر بمضرب سلك حتى لا يتكتل.

يستمر في التقليب على نار هادئة حتى يتحول القوام إلى خليط متماسك ولامع يشبه الهلام.

يرفع الخليط عن النار ويقسم إلى أجزاء في أوعية منفصلة.

يضاف لكل جزء لون طعام مختلف مع نكهة مناسبة مثل الفانيليا أو ماء الورد أو الفراولة.

يقلب جيدا حتى يمتزج اللون مع الخليط.

يصب كل خليط في صينية صغيرة مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة.

يساوي الوجه بملعقة مبللة بقليل من الماء لتصبح الطبقة مستوية.

يترك حتى يبرد تماما ويجمد يفضل تركه 6 ساعات أو ليلة كاملة.

بعد أن يتماسك الملبن يقطع إلى مربعات أو شرائح حسب الرغبة.

يغلف كل مربع بجوز الهند المبشور أو يرش عليه القليل من النشا حتى لا يلتصق.

يجب أن يكون التقليب مستمر أثناء إضافة النشا حتى لا يتكتل الخليط.

من الأفضل استخدام ألوان طعام طبيعية أو صحية لتجنب أي أضرار.

يمكن إضافة مكسرات داخل الملبن مثل الفستق أو البندق لمذاق أغنى.

يحفظ الملبن في علبة محكمة الغلق بعيدا عن الرطوبة للحفاظ على طراوته.

فوائد تحضير الملبن في المنزل:

التحكم في كمية السكر حسب الرغبة.

استخدام مكونات طبيعية بعيدا عن المواد الحافظة والألوان الصناعية الضارة.

ضمان النظافة وجودة المكونات.

إضافة لمسة شخصية باختيار الألوان والنكهات التي يحبها أفراد الأسرة.

