حلاوة المولد، طريقة عمل السودانية بمكونات بسيطة

طريقة عمل السودانية، السودانية واحدة من الحلويات التقليدية المشهورة التي تقدم في المولد النبوي الشريف وفي المناسبات المختلفة.

و طريقة عمل السودانية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهي عبارة عن حبات من الفول السوداني المحمص المغلفة بالكراميل أو السكر، فتمنح مزيج رائع من الطعم المقرمش والحلو، ورغم أنها تباع جاهزة في محال الحلويات، إلا أن تحضيرها في المنزل يعد أمر سهل وممتع، كما أنه يضمن نظافة وجودة المكونات.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل السودانية.

مكونات عمل السودانية:-

2 كوب فول سوداني غير مملح محمص نصف تحميص

1 ونصف كوب سكر أبيض

نصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون لمنع تبلور السكر

رشة فانيليا أو ذرة ملح صغيرة اختياري

ملعقة صغيرة زيت لدهن الصينية

طريقة عمل السودانية:-

اغسلي الفول السوداني جيدا وصفيه.

حمصيه في الفرن أو على النار حتى يصبح لونه ذهبي خفيف مع مراعاة عدم الإفراط في التحميص حتى لا يصبح طعمه مر.

اتركيه جانبا حتى يبرد تماما.

في وعاء سميك على نار متوسطة، ضعي السكر مع نصف كوب الماء.

اتركي الخليط حتى يذوب السكر تماما دون تحريك بملعقة يمكنك فقط هز الوعاء بلطف.

أضيفي عصير الليمون واتركي المزيج حتى يتحول إلى لون ذهبي جميل.

بمجرد أن يكتسب السكر اللون الذهبي (كراميل)، أضيفي الفول السوداني مباشرة مع التحريك السريع حتى تتغلف كل الحبات بالكراميل.

إذا رغبتى، أضيفي رشة فانيليا أو ذرة ملح صغيرة لإبراز النكهة.

ادهني صينية مسطحة أو رخامة نظيفة بقليل من الزيت.

اسكبي خليط الفول السوداني بالكراميل عليها بسرعة، ثم فرديه باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت أو اسطوانة فرد.

اتركيه ليبرد قليلا ثم قطعيه إلى مربعات أو مستطيلات قبل أن يتماسك تماما.

بعد أن يبرد تماما ويجمد، قدمي قطع السودانية في طبق التقديم أو احفظيها في علبة محكمة الغلق للحفاظ على قرمشتها.

لنجاح السودانية يجب مراقبة لون السكر بدقة، لأن زيادته عن اللون الذهبي قد تعطي طعم مر.

بعد إضافة الفول السوداني للكراميل، يجب التحريك والفرد بسرعة حتى لا يتماسك الخليط قبل فرده.

يفضل حفظ السودانية في علبة محكمة بعيدا عن الرطوبة حتى لا تطرى وتفقد قرمشتها.

يمكن إضافة السمسم المحمص مع الفول السوداني، أو استخدام عسل الجلوكوز بدل الماء مع السكر لزيادة المرونة واللمعان.

القيمة الغذائية للسودانية

تحتوي السودانية على طاقة عالية بسبب السكر والفول السوداني.

الفول السوداني غني بالبروتين والدهون الصحية والألياف، كما يحتوي على فيتامينات مثل (هـ، ب3) ومعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور.

لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستوى السكر في الدم، لذا ينصح بالاعتدال.

