الإثنين 15 ديسمبر 2025
رجال أعمال الإسكندرية: مصر تشهد دعما قويا من الحكومة ومتخذي القرار للقطاع الخاص

جمعية رجال أعمال
جمعية رجال أعمال الإسكندرية
استعرضت نيرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، جهود "مؤسسة أعمال لخدمة المجتمع"، الذراع الخيرية والمجتمعية للجمعية والذي تأسس عام 2017، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الصحة، التعليم، والتكافل الاجتماعي.

دعم القطاع الصحي في مصر

وأوضحت “مميش” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، حيث تتعاون بشكل وثيق مع مستشفيات جامعة الإسكندرية (الميري) ومستشفى أيادي المستقبل. 

 

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لكشف دور التمويلات والدعم المقدم لرواد الأعمال، والأعمال الخيرية للمؤسسات الطبية.

وكشفت عن تقديم تبرعات شملت إنشاءات، أجهزة طبية، ومستلزمات لأقسام حيوية مثل “المخ والأعصاب”، “الكلى والمسالك البولية”، و”العناية العامة والتخدير”.

كما أشارت إلى دور اللجنة الصحية بالمؤسسة في دراسة الحالات المرضية الفردية لغير القادرين وتقديم الدعم المادي والعلاجي اللازم لهم.

من جانبه، قال هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، إن الجمعية أصبحت شريكا أساسيا مع الحكومة ومتخذي القرارات في دعم وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن مصر تشهد حاليا دعمًا قويا من الحكومة ومتخذي القرار للقطاع الخاص.

"رجال أعمال إسكندرية": تقديم تمويلات صغيرة بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال 2025

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: نستهدف تنمية الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص

وأشار إلى أن الجمعية تحرص بشكل أساسي على تمويل القطاعات التي تسهم  في تحقيق التنمية الاقتصادية، منها التجاري 67%، والزراعي 37%، وتمثل نسبة المرأة  52% من عدد العملاء.

جمعية رجال أعمال الإسكندرية رجال أعمال الإسكندرية المرأة التكافل الاجتماعي مستشفيات جامعة الإسكندرية القطاع الصحي

