بصيرة يجري مسحا ميدانيا عن أسعار حلاوة المولد 2025

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" مسحا ميدانيا في عدد من المحلات ذات المستوى المرتفع والمتوسط والعادي في القاهرة الكبرى لمعرفة متوسط أسعار حلاوة المولد، بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف.

متوسط أسعار حلاوة المولد

وأظهرت النتائج أن أسعار الفولية في الأسواق هذا العام تتراوح بين 140 و625 جنيها للكيلوجرام بمتوسط 315 جنيها بارتفاع قدره 13% عن العام الماضي.

ويصل متوسط الأسعار إلى 550 في المحلات ذات المستوى المرتفع، و359 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط، مقابل 185 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

وأوضحت النتائج أن أسعار السمسمية في الأسواق هذا العام تتراوح بين 140 و1000 جنيه للكيلوجرام بمتوسط 363 جنيه بارتفاع قدره 30% عن العام الماضي. ويصل متوسط الأسعار إلى 738 في المحلات ذات المستوى المرتفع، و398 جنيه في المحلات ذات المستوى المتوسط، و185 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

وتراوحت أسعار الملبن السادة بين 95 و360 جنيها للكيلو جرام بمتوسط 208 بانخفاض قدره 7% عن العام الماضي، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة خفض الأسعار في المحلات ذات المستوى المرتفع بنسبة 47%.

ويصل متوسط الأسعار هذا العام إلى حوالي 216 جنيها في المحلات ذات المستوى المرتفع، و289 جنيها في المحلات ذات المستوى المتوسط. بينما يصل متوسط أسعار الملبن السادة إلى 141 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.

وجاءت أسعار الملبن بعين الجمل بين 280 و620 جنيها للكيلوجرام بمتوسط حوالي 446 جنيها بانخفاض قدره 1% عن العام الماضي، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة خفض الأسعار في المحلات ذات المستوى المرتفع بنسبة 10%.

أسعار الملبن

ويصل متوسط أسعار الملبن بعين الجمل هذا العام إلى 565 جنيها ه للكيلوجرام في المحلات ذات المستوى المرتفع، 509 جنيهات للمحلات ذات المستوى المتوسط، وحوالي 348 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

وجاءت النتائج لتظهر أن أسعار الحمصية السادة تتراوح بين 140 و725 جنيها بمتوسط 323 جنيها للكيلوجرام بارتفاع قدره 18% عن العام الماضي، حيث يصل متوسط الأسعار إلى حوالي 600 جنيه في المحلات ذات المستوى المرتفع، و358 جنيها في المحلات ذاتالمستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار الحمصية إلى 185 جنيه في المحلات ذات المستوى العادي أو المخابز.

وتوضح النتائج أن أسعار البسيمة تتراوح بين 190 جنيها و650 جنيها بمتوسط حوالي 464 جنيها للكيلوجرام بارتفاع قدره 40% عن العام الماضي، حيث وصل متوسط أسعار البسيمة إلى 550 جنيهفي المحلات ذات المستوى المرتفع، 633 جنيها للمحلات ذات المستوى المتوسط، و275 جنيها في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

بينما جاءت أسعار اللديدة بين 180 و650 جنيها بمتوسط 415 جنيها للكيلوجرام بارتفاع قدره 14% عن العام الماضي، ووصل متوسط أسعارها إلى حوالي 440 جنيها للكيلوجرام في المحلات ذات المستوى المرتفع، و564 في المحلات ذات المستوى المتوسط، و261 في المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

المنهجية: تم جمع بيانات المسح في يوم 18 /8/ 2025 من خلال زيارة عدد 11 نقطة بيع في القاهرة الكبرى، والتي تتواجد في المناطق المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة من حيث المستوى الاقتصادي.

