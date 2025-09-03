حلاوة المولد، طريقة عمل الملبن بعين الجمل

طريقة عمل الملبن بعين الجمل، الملبن بعين الجمل من أشهر أنواع حلوى المولد التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، حيث يجمع بين الطعم الحلو للملبن والطعم المقرمش لعين الجمل.

وطريقة عمل الملبن بعين الجمل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو يعد من الحلويات التقليدية التي تحضر في مصر والدول العربية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لكن يمكن تقديمه أيضا في أي وقت من السنة كحلوى مميزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الملبن بعين الجمل.

مكونات عمل الملبن بعين الجمل:-

2 كوب نشا مذاب في كوب ماء بارد

4 أكواب ماء لإذابة السكر وتحضير الخليط

3 أكواب سكر أبيض ناعم

ملعقة كبيرة عصير ليمون لتفادي تبلور السكر

2 ملعقة كبيرة ماء ورد أو فانيليا لإضافة نكهة مميزة

½ كوب عين جمل مجروش أو أنصاف حسب الرغبة

½ كوب جوز هند مبشور أو نشا للتغطية حتى لا يلتصق الملبن

قالب مستطيل مدهون خفيف بالزيت أو مبطن بورق الزبدة

طريقة عمل الملبن بعين الجمل:-

في إناء عميق يوضع السكر مع 3 أكواب من الماء على نار متوسطة.

يترك حتى يذوب السكر تماما ثم يضاف عصير الليمون.

يترك المزيج يغلي على نار هادئة حتى يتحول إلى قوام يشبه الشراب الخفيف.

في وعاء آخر، يُذاب النشا في كوب ماء بارد جيدا حتى لا يتكتل.

يضاف خليط النشا تدريجيا إلى الشراب الساخن مع التحريك المستمر باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب سلك يدوي.

يستمر التحريك على نار متوسطة حتى يبدأ القوام في التماسك.

يترك الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه شفاف وسميك، وقد يستغرق ذلك من 30 إلى 40 دقيقة.

في هذه المرحلة يمكن إضافة ماء الورد أو الفانيليا لإضفاء نكهة مميزة.

بعد أن يغلظ القوام، يضاف عين الجمل المجروش أو أنصاف حبات الجوز مع تقليب خفيف حتى تتوزع داخل الملبن.

يسكب المزيج الساخن مباشرة في القالب المجهز.

يترك ليبرد تماما في درجة حرارة الغرفة ثم يوضع في الثلاجة لعدة ساعات حتى يتماسك جيدا.

بعد أن يبرد الملبن ويتماسك، يقطع إلى مربعات أو مستطيلات باستخدام سكين مدهونة بالزيت.

تغلف القطع بجوز الهند المبشور أو تغمس في النشا حتى لا تلتصق ببعضها.

يزين بقطعة عين جمل على الوجه إذا رغبتى في شكل جذاب.

لنجاح الملبن يجب التحريك المستمر للخليط أثناء إضافة النشا حتى لا يتكتل.

من الأفضل استخدام نار هادئة حتى ينضج الملبن تدريجيا ويأخذ القوام المطلوب.

يمكن إضافة مكسرات أخرى بجانب عين الجمل مثل الفستق أو البندق.

يحفظ الملبن في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة للحفاظ على طراوته لعدة أيام.

القيمة الغذائية للملبن بعين الجمل:

يحتوي على الكربوهيدرات من السكر والنشا، ما يجعله مصدرا سريعًا للطاقة.

يمد الجسم بالدهون الصحية والبروتينات بفضل عين الجمل الغني بالأحماض الدهنية أوميجا 3.

يعتبر وجبة صغيرة غنية بالسعرات، لذا يجب تناوله باعتدال خاصة لمرضى السكري أو متبعي الحمية الغذائية.

