حملة تبرع لـ أحمد الأحمد بلغت مليون دولار، أحدث صورة لمنقذ اليهود في مستشفى سيدني

مسلم أنقذ اليهود في إستراليا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة للمسلم السني أحمد الأحمد، الذي أنقذ ألاف اليهود من القتل في حادث شاطئ بوندي بإستراليا، بعدما قام مسلحون بإطلاق النار على اليهود المحتفلين بعيد الأنوار "الحانوكا"، في استراليا، وأسفر الحادث عن مقتل 16 يهوديا، من بينهم حاخام حركة حباد المتطرف إيلي شلانجر، وجرح العشرات.

استخراج الرصاص من جسد أحمد الأحمد

وظهر أحمد الأحمد على أحد الأسرَّة في مستشفى سانت جورج في سيدني بأستراليا، حيث قامت الأطباء باخراج طلقتين رصاص من ذراع وكتف أحمد الأحمد، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، لكن إصابته حرجة.

أحمد الأحمد في مستشفى سانت جورج باستراليا

كما بث النشطاء مقطع فيديو لابن عم أحمد الأحمد، السوري الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، كشف فيه أن الشاب الذي أنقذ حياة اليهود الاستراليين في عيد الحانوكا، الذي أقيم على شاطئ بوندي بإستراليا، اسمه بالكامل أحمد فاتح الأحمد، وهو سوري الأصل من محافظة ادلب، من قرية النيرب.

أوضح والدا الشاب السوري أحمد الأحمد أن ابنهما، 43 عامًا، تعرض لإطلاق نار أربع أو خمس مرات أثناء الهجوم، ولا تزال بعض الرصاصات مستقرة في جسده.

وكشفت عائلة أحمد الأحمد أنه أب لطفلتين تبلغان من العمر 3 و6 أعوام، وهو يقوم بحماية الجميع بغض النظر عن ديانتهم.

وقام رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينس، بزيارة أحمد في المستشفى، ووصفه بأنه "بطل حقيقي".

يقول ابن عم أحمد الأحمد: "إن أحمد انقضّ على أحد المسلح وانتزع منه سلاحه على شاطئ بوندي، كان يفكر ببساطة أنه "لا يُطيق رؤية الناس يموتون".

إهتمام عالمي بأحمد الأحمد

حملة التبرع لأحمد الأحمد بلغت مليون دولار

أثارت حكاية المسلم أحمد الأحمد، الذي أنقذ اليهود في إستراليا، ردود أفعال عالمية واسعة، وكشف موقع الصين بالعربية، المهتم بالشأن الصيني، أن “هناك حملة تبرعات عالمية لبطل سيدني أحمد الأحمد، حيث وصل المبلغ حتى الآن مليون دولار، ماتزال الحملة مستمرة. وهو تاجر فواكه بسيط”.

هشدار: صحنه‌های دلخراش



تصاویر باورنکردنی از لحظه‌ای که یک رهگذر استرالیایی یکی از تروریست‌های تراژدی امروز علیه یهودیان در سیدنی استرالیا رو زمین‌گیر می‌کنه، سلاحش رو ازش می‌گیره وبعد با همون شاتگان تهدیدش می‌کنه.



دست‌کم نه نفر در این فاجعه جان باختن،

بیش از دوازده نفر [شامل… pic.twitter.com/ECYLUkGZwt — Pouria Zeraati (@pouriazeraati) December 14, 2025



وعلق البلوجر عارف عبد العزيز فقال: "الرجل المسلم الذي قام بالانقضاض على أحد المهاجمين في شاطئ بوندي في استراليا يدعى أحمد الأحمد، والبالغ من العمر 43 عامًا، وهو أب لطفلين، وتلقى رصاصتين في كتفه ويده أحمد أصبح بطلًا قوميًا في استراليا".

أما الإعلامية اللبنانية ندا فرحة، فقالت: "أحمد الأحمد، مسلم، تدخل وقت الخطر وساعد يهود كانوا مهددين. ما عملها ليبرهن شيء، ولا ليعمل بطولة، عملها لأنه في ناس أمامه في خطر. المشكلة مش بالدين. المشكلة بالسياسة أحمد مسلم، لا نريد أن نعمل من القصة أسطورة، ولا نلمع صورة أحد".

أحمد الأحمد يرقد في المستشفى بسيدني

كما تفاعل العديد من النشطاء قائلين: "أحمد الأحمد مسلم سني وأنقذ آلاف اليهود، الذين كانوا سيلقون اللوم على المسلمين ويصفونهم بالإرهاب ومعاداة السامية، أحمد أجهض الرواية اليهودية برفع شعار ضد السامية"



اكتسب أحمد الأحمد شهرة عالمية واسعة، وأشاد به رئيس الوزراء الأسترالي، ورئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بـ"البطل".

رئيس وزراء ولاية ويلز يزور أحمد الأحمد في المستشفى

وقال رئيس وزراء إستراليا أنتوني ألبانيز: "أحمد الأحمد.. انتزع السلاح من ذلك المهاجم مُعرِّضًا نفسه لخطر جسيم، وأُصيب بجروح خطيرة نتيجة لذلك، ويخضع حاليًا لعمليات جراحية في المستشفى".



