حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بأقل التكاليف

حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية، من الوصفات سهلة التحضير ونتيجتها مضمونة، كما أنها لا تكلف الكثير، مما سيجعلك توفرين بشكل كبير في ميزانية حلاوة المولد، خاصة بعد أسعار علب حلاوة المولد، التي لا تناسب ميزانية الكثيرين.

ولأن المولد النبوي يتزامن هذا العام مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وما يرتبط به من قائمة طويلة من المصاريف، فتعد خطوة صناعة حلاوة المولد في البيت من الخطوات الموفرة.

طريقة عمل السمسمية زي الجاهزة

ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل السمسمية، تقدم الشيف رشا الشامي، في السطور التالية، طريقة عمل السمسمية في البيت، بالأكواب بأقل التكاليف، وفي أسرع وقت ممكن.

السمسمية

مقادير عمل السمسمية بالأكواب

250 جرام سمسم (2 كوب)

125 جرام سكر (نصف كوب)

60 مللي عسل جلوكوز (ربع كوب)

40 مللي ماء (3 ملاعق كبيرة)

خطوات عمل السمسمية

نسخن السمسم في الفرن (لازم يكون سخن عند إضافته لخليط السكر والجلوكوز)

على النار نضع السكر والماء، وأول ما يبدأ السكر يدوب نضيف عسل الجلوكوز.

نترك الخليط على نار متوسطة حتى يصل للون الذهبي

عندما يصل للون الذهبي نطفئ النار، ونضيف السمسم السخن بسرعة، ونقلب بسرعة.

نحضر صينية سخنة جدا، ومدهونة جيد جدا بالزيت.

نفرد السمسم في الصينية بملعقة أو نشابة (المهم تكون مدهونة زيت).

ملحوظة:

كل الأدوات التي نستخدمها يجب أن تكون تكون مدهونة بالزيت.

نقطع السمسمية وهي سخنة بسكينة أو قطاعة مدهونة زيت.

طريقة عمل حلاوة المولد بالكيلو

السمسمية البيتي

كذلك تقدم الشيف رشا طريقة عمل حلاوة المولد بالكيلو، خطوة بخطوة والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل حلاوة المولد بالكيلو

كيلو سكر

كيلو عسل جلوكوز

كوب ماء

1/4 كيلو فستق

1/4كيلو سمسم

1/4كيلو فول سوداني

1/4كيلو بندق

طريقة عمل حلاوة المولد

_توضع المكسرات السابقة في أواني بايريكس وتدخل الفرن حتى تسخن.

-يوضع عسل الجلوكوز مع الماء حتى الغليان ثم يضاف السكر مع التقليب المستمر حتى يصل الى مرحلة الكرة الصلبة وذلك باختبار العسل المعقود عن طريق إحضار كوب به ماء بارد ووضع قليل من العسل المعقود فيها فاذا تكونت كرة صلبة نطفئ النار

_يوضع ربع مقدار العسل المعقود على الفستق ويقلب جيدا ثم يصب فى فورمات استانلس مدهونة بالزيت حتى تأخذ الشكل المطلوب وتترك قليلا لتبرد ويتم بعد ذلك تغليفها بالبلاستيك الشفاف للاحتفاظ بها طازجة

وتكرر الخطوة السابقة مع باقى المكسرات

- لكن مع السمسم والفول بعد أن يتم إضافة العسل المعقود ويخلط جيدا، تفرد على رخامة مدهونة بالزيت، ويضغط بحرص ويقطع بسكينة حادة.

