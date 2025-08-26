شعبة الأدوية: انفراجة فى مشكلة نقص دواء ضعف عضلات القلب

أعلن الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه الشعبة رئيس هيئة الدواء بالتدخل لحل مشكلة نقص أدوية ضعف القلب قامت هيئة الدواء بالتحرك السريع لسرعة إنتاج كمية كبيرة من دواء كاردكسين.

خلال أسبوع سوف يكون متوفر فى جميع الصيدليات

وأضاف دواء كاردكسين هو أقراص البديل المصرى للدواء المستورد اللانوكسين، ونفس فاعلية الدواء الأجنبى ونصف سعره وجار الآن سرعة ضخ كميات كبيرة فى الأسواق وفى خلال أسبوع سوف يكون متوفر فى جميع الصيدليات.

مطالبات شعبة الأدوية بشأن نقص الدواء

يشار إلى أن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، طالب سابقًا بداية هذا الأسبوع، من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن اختفاء دواء "اللانوكسين"، ووضع حل جذري لهذه الأزمة، وإعلان واضح من هيئة الدواء حول أسباب اختفاء الدواء، وخطة تحرك سريعة لتوفيره.

نقص دواء "الأنوكسين" الضروري لعلاج ضعف عضلة القلب

وقال عوف نرفع إلى رئيس هيئة الدواء المصرية صرخة استغاثة، لا من مريض واحد، بل من آلاف مرضى القلب في مصر، الذين يُعانون من نقص دواء "اللانوكسين" الضروري لعلاج ضعف عضلة القلب، وعدم توافر مثيله المصري "كارديكسن" في الأسواق.

أين دور هيئة الدواء في رصد نواقص الأدوية الهامة؟

وتساءل عوف: هل يُعقل أن يُجبر المواطن المصري على أن يلف القطر "كعب داير" بحثًا عن علبة دواء قد تنقذ حياته، وكأن حياته لا تساوي شيئًا؟ أين دور هيئة الدواء في رصد نواقص الأدوية الهامة والمنقذة للحياة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان عدم اختفائها من الأسواق؟

حياة المريض المصري لا تقل قيمة عن أي شهادة

وأضاف: حياة المريض المصري لا تقل قيمة عن أي شهادة من منظمة الصحة العالمية أو غيرها، فماذا تُفيدنا الشهادات إن كان المريض يموت في المستشفى لعدم توافر دواء؟

من المسؤول عن ترك المريض فريسة لنقص الأدوية؟

وطرح رئيس شعبة الأدوية عدة أسئلة أخرى، قائلًا: دعونا نتساءل بصراحة: أين الخلل؟ هل الأزمة في الدولار؟! الدولار متوفر، لكن دواء القلب غير متوفر! من المسؤول عن ترك المريض فريسة لنقص الأدوية؟

وتابع: إننا نطالب بتحقيق عاجل، وحل جذري لهذه الأزمة، وإعلان واضح من هيئة الدواء حول أسباب اختفاء الدواء، وخطة تحرك سريعة لتوفيره.

واختتم الدكتور علي عوف تصريحه، قائلًا: حياة الناس ليست ملفًا إداريًا، ولا رقمًا في تقرير. حياة الناس أمانة

