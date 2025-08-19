ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الـ 17 لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.



وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وتم إصدار سندات بمدة 12 شهرًا، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf).

سندات التوريق الجديد

وفي هذ السياق، صرح كريم رياض، رئيس القطاع المالي لشركة «ڤاليو» أن هذا الإصدار يشكل خطوة محورية في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، باعتبارها أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه، وهو ما يعكس الدراية العميقة للشركة بمقومات السوق والتزامها الراسخ بتنفيذ خططها التوسعية بشكل استراتيجي.

وأضاف رياض أن هذا الإصدار يأتي في أعقاب نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يؤكد على قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال ويرسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

منصات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة

وفي سياق متصل، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بدعم «ڤاليو» في إتمام هذا الإصدار، ولا سيما بعد إدراجها في البورصة المصرية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في رؤية الشركة وأدائها المتميز.

وأضافت حمدي أن الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«ڤاليو» قائمة على رؤية الطرفين المشتركة والمعنية بتوفير أحدث الحلول الابتكارية وتعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات دائمة التغير للشركات سريعة النمو.

كما أوضحت حمدي أن إي اف چي هيرميس تتطلع إلى مواصلة تمكين منصات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، وفي مقدمتهم شركة «ڤاليو»، لاستكمال مسيرتهم التوسعية في المنطقة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB) والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة

