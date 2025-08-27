الصناعة تولي اهتمامًا كبيرا بالمنسوجات والملابس الجاهزة وتعظيم زراعة الكتان والقطن

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين والمتخصصين في زراعة الكتان وشركات تصنيع الكتان التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعة.

حضر اللقاء المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعدد من قيادات وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام والتموين، وممثلي غرف الصناعات النسيجية والغذائية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.

تعزيز وتعظيم زراعة الكتان

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يستهدف بحث سبل تعزيز وتعظيم زراعة الكتان وتحسين إنتاجية وجودة محصوله ليصبح مؤهلًا للدخول في صناعات الملابس الجاهزة والزيوت والورق والأعلاف والأخشاب وتحقيق التكامل بين الوزارات الثلاث وشركات القطاع الخاص لتطوير آليات دعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتسويق، بهدف رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للاجتماع الأول الذي ناقش ملف الكتان والزبيب وساهم في التعرف على مختلف التحديات التي تواجه هذين القطاعين وبدء اتخاذ خطوات جادة للنهوض بهما، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في توفير التقاوي والبذور والأسمدة اللازمة لزراعة الكتان وعمل حصر بالأراضي المؤهلة لإقامة مصنع كتان عليها.

وزارة الصناعة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتي تبدأ بمرحلة البذرة (كتان – قطن، إلخ) مرورًا بكافة مراحل التصنيع (شعر – شريط – غزل – نسيج – ملابس) بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري سواء المتداول بالسوق المحلي أو المصدر للخارج وزيادة العائد منه بالعملة الصعبة بدلًا من تصدير الكتان في صورته الخام أو في صورة منتج وسيط.

الصناعة تدعو المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصنع لإنتاج منتجات الكتان

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تدعو المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصنع لإنتاج منتجات الكتان بالتقدم للوزارة للحصول على التراخيص الصناعية فورًا لبدء التصنيع.

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد العاملين بالجمعيات الزراعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية لتدقيق حصر الأراضي المزروعة بالكتان والذي يترتب عليه وضع توقعات الشركات المصنعة للكتان بشأن الكميات المزروعة والمحصودة والتي ستدخل عمليات التصنيع.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة شركة كينجدوم لينين الصينية لإقامة مصنع بمدينة السادات الصناعية على مساحة 50 ألف متر مربع للمرحلة الأولى وباستثمارات 60 مليون دولار، حيث سيبدأ إنشاء المصنع في شهر سبتمبر المقبل ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه الأول خلال شهر أكتوبر 2026 وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 4 آلاف طن من غزل الكتان سنويًا.

