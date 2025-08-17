شعبة الأدوية تطالب بإصدار قرار وزاري ملزم للشركات بسحب الدواء منتهي الصلاحية

طالبت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، بضرورة إصدار قرار وزارى بشأن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية للشركات المنتجو دون شروط.

إطلاق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

وأوضح « عوف » لـ «فيتو» أنه منذ الأول من شهر مارس الماضي وحتى نهاية شهر يوليو 2025 تم إطلاق مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، التى تراكمت لمدة ثمانى سنوات بسبب تقاعس من الشركات المنتجه بسحبها وذلك للهروب من تحمل نتائج فشل هذه الشركات فى عمل الدعاية الطبية المطلوبة لأصنافها وقد تحملت صيدليات مصر عبء اقتصادى كبير لأنها دفعت قيمة هذه البضاعة.

المطالبة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية

لماذا تتحمل الصيدليات ذنب تقصير الشركات

وتسائل «عوف» لماذا يحمل رئيس هيئة الدواء؛ الصيدليات ذنب تقصير بعض الشركات المنتجة فى عمل الدعاية المطلوبة لأصنافها.

لماذا يتوعد رئيس هيئة الدواء الصيدليات بالعقاب؟



وتابع: لماذا يتوعد رئيس هيئة الدواء الصيدليات التى بها أدوية منتهية الصلاحية بالعقاب.

المطالبة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية

لماذا لا يصدر رئيس هيئة الدواء قرارا وزاريا ملزما للشركات المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية؟

وأضاف لماذا لا يصدر رئيس هيئة الدواء قرار وزارى ملزم للشركات المنتجة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية دون شروط والشركات غير الملتزمة، يتم وقف التسجيل لها مثل كل دول العالم المتحضر.

انتعاش سوق الأدوية منتهية الصلاحية

وقال «عوف»: «معالى الوزير تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفى الأسواق انتعشت بنسبة كبيرة بعد تصريحاتكم بعقاب الصيدليات».

المشكلة ستظل قائمة لهذا السبب

وأضاف: «معالى الوزير سوف يظل الدواء الذى يتم إنتاجه له تاريخ صلاحية وسوف تظل المشكله قائمة».

مصلحة المريض تقتضي عدم تراكم الأدوية منتهية الصلاحية

وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية، إلى أنه من مصلحة المريض المصرى إعادة التدوير وعدم تكرار تراكم «الإكسبير » أي الدواء منتهي الصلاحية.

المطالبة بإصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية

وجدد الدكتور على عوف مطلبه، قائلًا: «مرة أخرى وهو مطلب أمن قومى نرجو إصدار قرار وزارى بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية للشركات المنتجة دون شروط».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.