يبحث العديد من الراغبين في التقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل عن، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وحول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعيين عدد (7) في وظائف (أخصائي البنية الأساسية وتأمين المعلومات ثالث / أخصائي الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ثالث / أخصائي النظم والتطبيقات والدعم الفني ثالث)، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، تضمنت شروط التقديم لتلك الوظائف ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عام

-مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات



ـ مؤهل عالي متخصص فى مجال الحاسبات والمعلومات ومايعادله



ـ ألا يقل عن جيد

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وعن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن تضمنت ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

ـ إيصال الإيداع البنكي

الشروط والأوراق المطلوبة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي،فيتو

وأوضح الجهاز أنه قام بنشر المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم اعتبارًا من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم

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