بعد أزمة نقصه، بشرى سارة من شعبة الأدوية عن عقار "كاردكسين" لمرضى ضعف عضلة القلب

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء انفراجة حقيقية في أزمة نقص أدوية ضعف عضلة القلب، التي أثارت قلق المرضى خلال الفترة الماضية.

توجيه شركات الإنتاج للتعجيل بتوفير الدواء

وأوضح عوف في تصريحات صحفية أن تحرك الشعبة العامة للأدوية ومخاطبتها لرئيس هيئة الدواء المصرية أسفر عن استجابة سريعة من الهيئة، حيث تم توجيه شركات الإنتاج للتعجيل بتوفير الدواء.

وأشار إلى أنه تم بالفعل إنتاج كميات كبيرة من عقار "كاردكسين أقراص" المنتج محليًّا والذي يتميز بتماثل فعاليته مع الدواء الأجنبي، إضافة إلى أنه مطروح في الأسواق بسعر أقل يصل إلى نصف ثمن المستورد.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن ضخ كميات كبيرة من العقار بدأ بالفعل، ومن المقرر أن يكون متاحا بجميع الصيدليات خلال أسبوع على الأكثر، مما يسهم في إنهاء معاناة مرضى القلب وضمان توافر العلاج بأسعار مناسبة.

كانت وجهت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية نداء عاجلا إلى رئيس هيئة الدواء المصرية، بسبب النقص الحاد في دواء "كاردكسين" المستخدم في علاج ضعف عضلة القلب، مما يضع آلاف المرضى في مواجهة خطر حقيقي على حياتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.