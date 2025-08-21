بداية من أول سبتمبر.. تفاصيل انطلاق معرض أهلًا مدارس 2025.. تخفيضات تصل لـ 50% على المستلزمات الدراسية.. غرفة القاهرة: خصومات حتى 70% على الملابس وتخصيص جناحا لطلبة الجامعات

معرض أهلًا مدارس 2025، تنطلق فعاليات معارض أهلًا مدارس 2025 في القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الاستعدادات لعودة المدارس خلال الشهر المقبل.

فما هي تفاصيل إنطلاق معرض اهلًا مدارس 2025؟

معرض أهلًا مدارس _ صورة أرشيفية

يشار إلى أن هناك بعض المحافظات أعلنت بدء معرض أهلًا مدارس خلال أغسطس الجاري، بينما أعلن انطلاق معرض أهلًا مدارس في القاهرة والجيزة وباقي الحافظات بداية من سبتمبر.

د. علاء عز

مشاركة نحو 2500 عارض في أوكازيون أهلًا مدارس

قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أوكازيون أهلا مدارس يشارك فيه 2500 عارض، وأن فعاليات المعارض ستسمر حتى دخول المدارس.

تخفضيات تصل لـ 50% على مستلزمات المدارس

وأضاف أن أوكازيون أهلا مدارس يحتوى على كل المستلزمات الدراسية، التي تشمل الملابس والأحذية؛ وحتى حقائب المدارس بنسبة تخفيض تتراوح من 10 إلى 50 %.

إقامة شوادر في المحافظات والمدن البعيدة

وأشار إلى أن أوكازيون أهلا مدارس يشارك فيه عدد كبير من السلاسل والمكتبات لتقديم عروض وخصومات على مستلزمات المدارس، وسيتم إقامة عدد كبير من الشوادر التي تضم جميع مستلزمات المدارس في المحافظات والمدن البعيدة، مثل الواحات وغيرها.

موعد انطلاق اوكازيون أهلا مدراس

وفي نفس السياق، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معارض "أهلًا مدارس" الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية لمدة شهر كامل، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وحتى 30 من نفس الشهر.

اجتماع وزير التموين مع رئيسي غرفتي القاهرة والجيزة

وعقد الوزير اجتماعًا مع أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمتابعة التجهيزات اللازمة لإقامة المعارض وضمان توفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أيمن العشري

توفير احتياجات الأسرة الأساسية مع دخول المدارس

وأكد الوزير أن تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن المبادرات التي تحرص الوزارة على إطلاقها بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية، وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال المواسم المختلفة مثل دخول المدارس، شهر رمضان والأعياد.

خصومات كبيرة على المستلزمات الدراسية

وأوضح أن معارض "أهلًا مدارس" ستوفر خصومات كبيرة على مختلف المستلزمات الدراسية من أدوات مكتبية، وزي مدرسي، أحذية وحقائب، بما يلبي احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.

تفاصيل افتتاح معرض أهلًا مدارس في القاهرة

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أنه سيتم افتتاح أول معرض أهلا مدارس فى أرض المعارض الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وأن غرفة القاهرة التجارية تتكفل بكافة نفقات المعرض بالكامل.

تخصيص جناح خاص بأرض المعارض لطلبة الجامعات

وقال إنه لأول مرة سيتم تخصيص جناح خاص بأرض المعارض لطلبة الجامعات مثل كليات الطب، والهندسة، والأسنان.

معرض أهلًا مدارس _ صورة أرشيفية

غرفة القاهرة تناقش الخطوط العريضة لتنظيم المعرض

فيما عقدت لجنة المعارض في غرفة القاهرة التجارية برئاسة برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة اجتماعًا موسعًا أمس الأربعاء لمناقشة الخُطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا مدارس.

خصومات مناسبة على السلع المعروضة داخل المعرض

وتناول الاجتماع مُناقشات حول أهمية وجود خصومات مناسبة على السلع المعروضة داخل المعرض، فضلًا عن أهمية الجودة العالية وكتابة السعر قبل وبعد الخصم لتلبية احتياجات المواطنين الدراسية.

الاستعدادات الأولية لتنظيم معرض أهلًا مدارس

وأكّد "العبد" أهمية بحث كافة الآراء والمُقترحات لتنظيم معرض أهلًا مدارس والقطاعات التي من المفترض أن تُشارك به، ونسب الخصم التي سيتم وضعها على أسعار السلع، لافتًا إلى أن لجنة المعارض ستعقِد اجتماعات مستمرة لبحث كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض من خلال الآراء والمقترحات التي من شأنها تنظيم معرضًا ناجحًا، واجتماع اليوم هو البداية للجلسات القادمة وإضافة أي تفاصيل جديدة من خلال فتح باب المناقشات والمقترحات من الحضور.

معرض أهلًا مدارس _ صورة أرشيفية

أهمية التعاون والتكاتف لتنظيم المعرض

كما أكّد إيهاب سعيد أهمية هذا المعرض على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي من خلال مساندة أهالينا في ظل قرب دخول العام الدراسي الجديد لتلبية متطلبات أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة، وهو ما تحرِص عليه الغرفة دائمًا كدور مجتمعي هام ويتطور عامًا بعد الآخر، بجانب أن هذا المعرض في صالح التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف لتنظيم هذا المعرض بالشكل الذي يليق بغرفة القاهرة التجارية كعادة كل عام.

تخفيضات تصل لـ 70 ٪ على بعض السلع

جاء ذلك في الوقت الذي أكّد فيه الحضور من رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية على أن هذا المعرض سيشهد طرح سلع بجودة عالية وتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 20 إلى 50 %، وفي بعض السلع مثل الملابس قد تصل إلى 70%.

