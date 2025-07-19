تفاصيل طرح تسلا موديل 3 بلس الكهربائية لمنافسة السيارات الصينية

طرحت سيارات تسلا سيارتها موديل 3 بلس الكهربائية التي تنافس من خلالها السيارات الصينية، ذات دفع خلفي وبطارية مُطورة، كما تُستخدم موديل 3 ذات الدفع الخلفي للمستوى الأساسي الحالية في الصين بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) صغيرة بسعة 62.5 كيلوواط ساعة من “كاتل” (CATL)، فإن موديل 3 بلس تستخدم بطارية “إن إم سي” (NMC) أكثر تكلفة من “إل جي” (LG).

حصلت سيارات تسلا موديل 3 علي بطارية “إن إم سي” التي تستخدم في سيارات لونج رينج (Long Range)، لكن هذا الطراز متاح فقط بنظام الدفع الرباعي وهو مُجهز بحزمة بطارية بسعة 78.4 كيلوواط ساعة ويُوفر مدى مُقدرًا وفقًا لمعيار “سي إل تي سي” (CLTC) يبلغ 753 كيلومترًا (468 ميلًا). من خلال الجمع بين كثافة الطاقة في حزمة “إن إم سي” وكفاءة إعداد المحرك الفردي والدفع الخلفي، من المتوقع أن تُزيد موديل 3 بلس مداها أكثر.

وتستخدم موديل 3 بلس نفس البطارية بسعة 78.4 كيلوواط ساعة تمامًا مثل نسخة لونج رينج للدفع الرباعي (Long Range AWD).

والجدير بالذكر أن تسلا تُقدم بالفعل نسخة موديل 3 لونج رينج دفع خلفي في الولايات المتحدة مُجهزة بحزمة “إن إم سي” أكبر قليلًا بسعة 79.7 كيلوواط ساعة، مما يُعزز من هذا الاحتمال.

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