مطالبات في الشيوخ بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 /2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط.

زيادة حجم الاستثمارات فى بعض القطاعات

وطالب عدد من النواب، بزيادة حجم الاستثمارات فى بعض القطاعات مثل القطاع الزراعى ومشاركة القطاع الخاص، حيث أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعى فى زيادة حجم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى العام المالى الجديد 25 /26.

وقال الجبلي: إن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة تستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعى بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعى بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك الحجم المستهدف فى الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف فى العام الحالى 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو مستوى القطاع الصناعى باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات.

وأضاف الجبلى: لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات.

كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعى الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى المزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.

وقال الجبلى، أيضا ملف التصنيع الزراعى، من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة التعاقدية.

إشراك القطاع الخاص

وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الخطة الحكومية "واضحة وواقعية"، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.

وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه. السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".

كما طرح رئيس هيئة مستقبل وطن تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".

تحذيرات من "الضبابية العالمية"

فيما أعرب النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن موافقته المبدئية على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، واصفًا إياها بأنها "تستهدف استثمارات طموحة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة توصيات اللجنة الخاصة بدعم الاستثمارات والتصدير وربط التعليم الفني بسوق العمل "بجدية أكبر خلال مرحلة التنفيذ".

وأشار زكي خلال مناقشة التقرير البرلماني حول الخطة إلى أن الظروف العالمية الحالية، بما تشمله من تداعيات أحداث البحر الأحمر والحرب الأوكرانية، تُضفي "ضبابية على المشهد الاقتصادي"، متسائلًا عن "البدائل التي تعتمدها الدولة في حال تراجعت الاستثمارات المستهدفة بسبب هذه التحديات الخارجية".

وحث وكيل اللجنة الاقتصادية الحكومة على تعزيز الشفافية في آليات التعامل مع الأزمات الطارئة، قائلًا: "الخطة وُضعت في بيئة معقدة، لكن نجاحها يتطلب إجابات واضحة عن سيناريوهات التعامل مع المخاطر، خاصة في ظل تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف النقل".

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