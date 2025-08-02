السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تغريم شركة "تسلا" 243 مليون دولار بسبب حادث ناتج عن القيادة الذاتية

شركة تسلا
شركة تسلا

قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية بتغريم شركة «تسلا» 243 مليون دولار، على خلفية حادث تصادم مميت وقع في عام 2019 لسيارة من طراز «موديل إس» كانت مزودة بنظام القيادة الذاتية.

 

تغريم شركة تسلا

وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة ميامي الاتحادية، حصل ورثة نايبل بينافيدس ليون، إلى جانب صديقها السابق ديلون أنجولو، على تعويض قدره 129 مليون دولار عن الأضرار، إضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية، وفقا لـ«رويترز».

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن السائق جورج ماكجي يتحمل مسؤولية 67% من الأضرار، لكنه لم يكن ضمن قائمة المدعى عليهم، وبالتالي لن يطلب منه دفع أي مبالغ.

انتصار لضحايا حوادث القيادة الذاتية

ويمثل الحكم انتصارا نادرا لضحايا الحوادث المرتبطة بتقنيات القيادة الذاتية، ما قد يشجع على تحركات قانونية مماثلة ضد الشركة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وتسعى «تسلا» إلى توسيع نشاطها في مجال السيارات ذاتية القيادة، حيث أطلقت مؤخرًا سيارات أجرة آلية تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق.

تفاصيل طرح تسلا موديل 3 بلس الكهربائية لمنافسة السيارات الصينية

مجلس إدارة تسلا يبدأ البحث عن بديل لإيلون ماسك وترامب يتدخل ويتخذ هذا القرار

وسجل سهم تسلا تراجعا بنسبة 1.8% في تعاملات أمس الجمعة، فيما فقد نحو 25% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسلا سهم تسلا السيارات ذاتية القياده ضحايا حوادث القيادة الذاتية ولاية فلوريدا الأمريكية

مواد متعلقة

تفاصيل طرح تسلا موديل 3 بلس الكهربائية لمنافسة السيارات الصينية

إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض للتفرغ لإدارة شركة تسلا

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر مداهم

القبض على البلوجر علياء قمرون

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

قرار قضائي جديد في دعوى تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سوزي الأردنية لنشرها فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

حادث مأسوي ينهي حلم طالب بكلية الشرطة بالشرقية

زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نواجه الانفلات الديني والأخلاقي على “التيك توك”؟ أزهري يقدم حلًّا للأزمة

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

هل التربح من التيك توك والسوشيال ميديا حلال؟، عالم أزهري يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads