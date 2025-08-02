تغريم شركة "تسلا" 243 مليون دولار بسبب حادث ناتج عن القيادة الذاتية

قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية بتغريم شركة «تسلا» 243 مليون دولار، على خلفية حادث تصادم مميت وقع في عام 2019 لسيارة من طراز «موديل إس» كانت مزودة بنظام القيادة الذاتية.

تغريم شركة تسلا

وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة ميامي الاتحادية، حصل ورثة نايبل بينافيدس ليون، إلى جانب صديقها السابق ديلون أنجولو، على تعويض قدره 129 مليون دولار عن الأضرار، إضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية، وفقا لـ«رويترز».

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن السائق جورج ماكجي يتحمل مسؤولية 67% من الأضرار، لكنه لم يكن ضمن قائمة المدعى عليهم، وبالتالي لن يطلب منه دفع أي مبالغ.

انتصار لضحايا حوادث القيادة الذاتية

ويمثل الحكم انتصارا نادرا لضحايا الحوادث المرتبطة بتقنيات القيادة الذاتية، ما قد يشجع على تحركات قانونية مماثلة ضد الشركة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وتسعى «تسلا» إلى توسيع نشاطها في مجال السيارات ذاتية القيادة، حيث أطلقت مؤخرًا سيارات أجرة آلية تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق.

وسجل سهم تسلا تراجعا بنسبة 1.8% في تعاملات أمس الجمعة، فيما فقد نحو 25% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

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