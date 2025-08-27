مدبولي: إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في منهج أولى ثانوي العام المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام الدراسي المقبل سيشهد إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتهيئة الطلاب للتعامل مع المستقبل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

مادة نجاح ورسوب

وأوضح رئيس الوزراء أن المادة الجديدة لن تضاف إلى المجموع الكلي للطلاب، لكنها ستكون مادة نجاح ورسوب، وذلك لضمان جدية التعامل معها، وفي الوقت نفسه عدم زيادة الأعباء الدراسية على الطلاب.

رؤية مستقبلية للتعليم

وأكد مدبولي أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

بناء قدرات الطلاب

وأضاف رئيس الوزراء أن تدريس هذه المادة سيساعد الطلاب على بناء مهارات جديدة في التفكير الرقمي، والبرمجة، والتقنيات الحديثة، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.



