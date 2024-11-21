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اقتصاد

رابطة مصنعي السيارات تكشف توقعاتها للأسعار الفترة المقبلة بعد عودة شركة النصر

أسعار السيارات، فيتو
أسعار السيارات، فيتو

أسعار السيارات، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل مجددًا يعكس اهتمام الدولة بصناعة السيارات في مصر، من أجل تخفيف فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تصدير السيارات إلى الأسواق الأخرى.

 

توفير السيارات في السوق المصري بأسعار تنافسية

وأضاف أن رجوع شركة النصر لصناعة السيارات هو مرحلة أولى لتطوير قطاع السيارات، مشيرًا إلى أن شركة النصر ليست الشركة الوحيدة التي ستعمل في السوق المحلي في مجال السيارات، ولكن هناك شركات أخرى ستقوم بـ تصنيع السيارات في مصر الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يوفر السيارات في السوق المصري بسعر منافس.

ارتفاع كبير في أسعار السيارات

ولفت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المحاور"، تقديم الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية "الشمس" إلى أن ركود سوق السيارات في مصر يرجع إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر السيارة الاقتصادية ارتفع إلى مليون جنيه، بعد أن كانت تباع بـ300 ألف جنيه في السابق، وهذا أدى لعدم إقبال العميل على شراء السيارات.

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توقعات أسعار السيارات

ونوه بأن تصنيع السيارات محليًّا من شأنه أن يُسهم في خفض أسعار السيارات بصورة مقبولة، لأن الاستيراد يحدث بالعملة الأجنبية، وهذا يساهم بصورة كبيرة في رفع الأسعار.

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