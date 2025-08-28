اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة

يترأس اليوم المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك لوضع أسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة القادمة.

ويأتي الاجتماع وسط ترقب شديد لما ستسفر عنه أعمال اللجنة وقرارها في البنك المركزي لا سيما وسط توقعات عديدة من الخبراء بالاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع التضخم بشكل ملحوظ.

فيما يذهب البعض إلى توقع تثبيت الفائدة في خطوة قد تكون مفاجأة في ذلك الاجتماع إذا ما كان هناك اعتبار لضمان استمرار السيولة النقدية في البنوك وعدم خروجها بعد التخفيض في أسعار الفائدة.

ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع تغيير في عدد من الشهادات الادخارية الموجودة في البنوك حاليًّا وذلك إذا ما تحقق رؤية البعض نحو اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح: أتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر اليوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

وفي سياق متصل قرر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له يوليو الماضي من خلال لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا آنذاك الخميس الموافـــق 10 يوليو الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصبح كما هو 24.50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.