اقتصاد

غرفة القاهرة: جناح خاص لكليات الطب والهندسة فى معرض أهلا مدارس لأول مرة (فيديو)

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أنه سيتم افتتاح أول معرض أهلا مدارس فى أرض المعارض الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وأن غرفة القاهرة التجارية تتكفل بكافة نفقات المعرض بالكامل.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، إنه لأول مرة سيتم تخصيص جناح خاص بأرض المعارض لطلبة الجامعات مثل كليات الطب، والهندسة، والأسنان.


موعد انطلاق أوكازيون أهلا مدارس

كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن انطلاق معارض "أهلًا مدارس" الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية لمدة شهر كامل، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وحتى 30 من نفس الشهر.

وعقد الوزير اجتماعًا مع  أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمتابعة التجهيزات اللازمة لإقامة المعارض وضمان توفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الوزير أن تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن المبادرات التي تحرص الوزارة على إطلاقها بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية، وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال المواسم المختلفة مثل دخول المدارس، شهر رمضان والأعياد.

وأوضح فاروق أن معارض "أهلًا مدارس" ستوفر خصومات كبيرة على مختلف المستلزمات الدراسية من أدوات مكتبية، وزي مدرسي، أحذية وحقائب، بما يلبي احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.

