الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

توقعات بلومبرج لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة اليوم

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قالت وكالة بلومبرج: إن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض أسعار الفائدة مجددا وسط تباطؤ التضخم، وتوقعات تبني الفيدرالي الأمريكي خطوة تيسيرية الشهر المقبل.

وأوضحت الوكالة في استطلاع لها، أن زيادة قوة الجنيه المصري تمنح البنك المركزي مجالا لخفض سعر الفائدة على الودائع، البالغ 24% في اجتماع اليوم، وتتراوح التوقعات بين خفض بمقدار 100 و200 نقطة أساس.

تراجع مخاوف التضخم

وأضافت، أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات في أبريل الماضي، ثم خفضتها مجددا في مايو، ليبلغ إجمالي التيسير 325 نقطة أساس وعلق البنك المركزي قراره في يوليو، تحسبا لاحتمال ظهور ضغوط تضخمية جديدة ناتجة عن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، لكن يبدو أن تلك المخاوف تلاشت، مع استعداد مصر لاتخاذ قرارها الأول بشأن أسعار الفائدة منذ تعيين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لولاية جديدة مدتها عام واحد في 18 أغسطس.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

خفض محتمل للفائدة الأمريكية

يعد سعر الفائدة الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في مصر من بين الأعلى في العالم. وأدى ذلك إلى تعزيز جاذبية الديون المحلية في مصر لدى مستثمري الأسواق الناشئة الباحثين عن عوائد مرتفعة، بجانب خطوة خفض قيمة العملة التي تم اتخاذها في مارس 2024.

وإذا خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة؛ سيساعد ذلك مصر في الحفاظ على ميزتها التنافسية وضمان استمرار تدفق الاستثمارات في أدوات الدين، وهو أمر بالغ الأهمية للمالية العامة.

تحركات الجنيه المصري

سمحت مصر للجنيه بالانخفاض بنحو 40% العام الماضي، للتعامل مع نقص العملات الأجنبية وتأمين قرض موسّع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي لعب دورًا محوريًا في حصول البلاد على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، كما تعهدت السلطات بتطبيق سعر صرف مرن في العملة يعكس واقع السوق مستقبلًا.  

وتعافى الجنيه منذ أن هبط إلى مستوى قياسي بلغ 51.7 مقابل الدولار في أبريل، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة عن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، وكان يُتداول هذا الأسبوع عند نحو 48.5، ما قد يُسهم في تهدئة الضغوط السعرية في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة

قبل اجتماع البنك المركزي، مزايا حساب ميجا توفير في بنك القاهرة

وتعد مصر، من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط، وسيساهم خفض أسعار الفائدة في تقليص مدفوعات الفائدة التي تلتهم جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة. كما سيحفّز الاستثمار المحلي الذي يُنظر إليه كعامل أساسي في إنعاش الاقتصاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى المصرى بلومبرج التضخم أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة الفيدرالي

مواد متعلقة

اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة

بعد التجديد لحسن عبد الله.. ما مصير التضخم وسعر الصرف في 2025؟.. وهذه توقعات الخبراء

8 بنوك استثمار تتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة الاجتماع المقبل

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads