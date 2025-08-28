توقعات بلومبرج لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة اليوم

قالت وكالة بلومبرج: إن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض أسعار الفائدة مجددا وسط تباطؤ التضخم، وتوقعات تبني الفيدرالي الأمريكي خطوة تيسيرية الشهر المقبل.

وأوضحت الوكالة في استطلاع لها، أن زيادة قوة الجنيه المصري تمنح البنك المركزي مجالا لخفض سعر الفائدة على الودائع، البالغ 24% في اجتماع اليوم، وتتراوح التوقعات بين خفض بمقدار 100 و200 نقطة أساس.

تراجع مخاوف التضخم

وأضافت، أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات في أبريل الماضي، ثم خفضتها مجددا في مايو، ليبلغ إجمالي التيسير 325 نقطة أساس وعلق البنك المركزي قراره في يوليو، تحسبا لاحتمال ظهور ضغوط تضخمية جديدة ناتجة عن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، لكن يبدو أن تلك المخاوف تلاشت، مع استعداد مصر لاتخاذ قرارها الأول بشأن أسعار الفائدة منذ تعيين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لولاية جديدة مدتها عام واحد في 18 أغسطس.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

خفض محتمل للفائدة الأمريكية

يعد سعر الفائدة الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في مصر من بين الأعلى في العالم. وأدى ذلك إلى تعزيز جاذبية الديون المحلية في مصر لدى مستثمري الأسواق الناشئة الباحثين عن عوائد مرتفعة، بجانب خطوة خفض قيمة العملة التي تم اتخاذها في مارس 2024.

وإذا خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة؛ سيساعد ذلك مصر في الحفاظ على ميزتها التنافسية وضمان استمرار تدفق الاستثمارات في أدوات الدين، وهو أمر بالغ الأهمية للمالية العامة.

تحركات الجنيه المصري

سمحت مصر للجنيه بالانخفاض بنحو 40% العام الماضي، للتعامل مع نقص العملات الأجنبية وتأمين قرض موسّع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي لعب دورًا محوريًا في حصول البلاد على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، كما تعهدت السلطات بتطبيق سعر صرف مرن في العملة يعكس واقع السوق مستقبلًا.

وتعافى الجنيه منذ أن هبط إلى مستوى قياسي بلغ 51.7 مقابل الدولار في أبريل، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة عن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، وكان يُتداول هذا الأسبوع عند نحو 48.5، ما قد يُسهم في تهدئة الضغوط السعرية في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وتعد مصر، من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط، وسيساهم خفض أسعار الفائدة في تقليص مدفوعات الفائدة التي تلتهم جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة. كما سيحفّز الاستثمار المحلي الذي يُنظر إليه كعامل أساسي في إنعاش الاقتصاد.

