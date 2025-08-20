5 مزايا في القرض الشخصي من بنك التجاري الدولي

يتميز القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي لعدة خصائص.

ورصد في السطور التالية مزايا قرض بنك CIB :

• يبدأ القرض من 5 آلاف جنيه مصري، ويصل إلى 9 مليون جنيه مصري.

• تتراوح نسبة الفائدة المتناقصة من 25.5%حتى 36.50%

• تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

• مرونة في السداد على فترات تبدأ من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.

• إمكانية الاقتراض بضمان الودائع وشهادات الادخار.



كيفية التقديم:

• يمكنك التقديم عن طريق موقعنا الإلكتروني من الرابط التالي:

https://cib.eg/aEvfks-

تطبق الشروط والأحكام.

شروط الحصول علي قرض شخصي

• الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة

• الحد الأدنى لصافي الراتب:10,000جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري 20,000 جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة

• التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاه (لا قدر الله)

• المستندات المطلوبة:

نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي

يمكنك التقديم عن طريق موقعنا الإلكتروني من الرابط التالي:

https://cib.eg/aEvfks-

يقدم البنك التجاري الدولي خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة المحفظة الذكية من CIB.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.