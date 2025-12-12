محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر "إلكترونيا" في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية اليوم الجمعة، عن فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب فى شهر نوفمبر من شركة EA SPORTS للألعاب الإلكترونية.

محمد صلاح يتصدر وهالاند يتراجع

وفي وقت سابق، أعلنت شركة EA SPORTS تقييمات أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الإصدار الجديد من لعبة EA SPORTS FC™ 26، الذي يُعد واحدًا من أكثر الأحداث المنتظرة فى عالم ألعاب الفيديو الكروية.

وكشفت القائمة الجديدة لأبرز المواهب فى أقوى دوري في العالم عن تصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، المشهد بتقييم إجمالي بلغ 91، ليعادل تقييم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ويتقاسما صدارة ترتيب أفضل اللاعبين الرجال عالميًا.

وجاء تصدر الفرعون المصري بعد موسم استثنائي 2024–2025، قاد خلاله ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مسجلًا 34 هدفًا ومقدمًا 23 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، ما منحه زيادة قدرها +2 مقارنة بتقييمه في النسخة السابقة (FC 25).

ويشارك كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني، النجم المصري صدارة التقييمات، بعدما أنهى موسمه مع ريال مدريد مسجلًا 44 هدفًا، وضمن الأسماء الصاعدة، خطف لامين يامال، جوهرة برشلونة، الأنظار بعد أن حقق أكبر قفزة في التقييمات بزيادة +8 نقاط عن إصدار FC 25، ليصل إلى تقييم 89 ويصبح أحد أفضل 10 لاعبين رجال في اللعبة.

تقييمات EA FC 26

في الدوري الإنجليزي، برز كل من رودري، فيرجيل فان دايك، وهالاند بتقييم 90، بينما جاء الثلاثي أليسون بيكر، فلوريان فيرتز (ليفربول)، وجيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) بتقييم 89.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.