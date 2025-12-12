محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر "إلكترونيا" في الدوري الإنجليزي

الجمعة 12 ديسمبر 2025
كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية اليوم الجمعة، عن فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب فى شهر نوفمبر من شركة EA SPORTS للألعاب الإلكترونية.

محمد صلاح يتصدر وهالاند يتراجع

وفي وقت سابق، أعلنت شركة EA SPORTS تقييمات أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الإصدار الجديد من لعبة EA SPORTS FC™ 26، الذي يُعد واحدًا من أكثر الأحداث المنتظرة فى عالم ألعاب الفيديو الكروية.

محمد صلاح

وكشفت القائمة الجديدة لأبرز المواهب فى أقوى دوري في العالم عن تصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، المشهد بتقييم إجمالي بلغ 91، ليعادل تقييم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ويتقاسما صدارة ترتيب أفضل اللاعبين الرجال عالميًا.

وجاء تصدر الفرعون المصري بعد موسم استثنائي 2024–2025، قاد خلاله ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مسجلًا 34 هدفًا ومقدمًا 23 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، ما منحه زيادة قدرها +2 مقارنة بتقييمه في النسخة السابقة (FC 25).

ويشارك كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني، النجم المصري صدارة التقييمات، بعدما أنهى موسمه مع ريال مدريد مسجلًا 44 هدفًا، وضمن الأسماء الصاعدة، خطف لامين يامال، جوهرة برشلونة، الأنظار بعد أن حقق أكبر قفزة في التقييمات بزيادة +8 نقاط عن إصدار FC 25، ليصل إلى تقييم 89 ويصبح أحد أفضل 10 لاعبين رجال في اللعبة.

تقييمات EA FC 26 
في الدوري الإنجليزي، برز كل من رودري، فيرجيل فان دايك، وهالاند بتقييم 90، بينما جاء الثلاثي أليسون بيكر، فلوريان فيرتز (ليفربول)، وجيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) بتقييم 89.

