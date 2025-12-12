تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخب الأردن نظيره منتخب العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

ومن المتوقع أن يقود تشكيل منتخب العراق ضد الأردن، زيد إسماعيل كما يضم التشكيل المتوقع الثنائي أحمد مكنزي وكرار نبيل.

تشكيل منتخب العراق المتوقع ضد الأردن

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: ميثم جبار، أكام هاشم، حسين علي، شيركو كريم.

خط الوسط: محمود جواد، عمار محسن، حسن عبدالكريم.

خط الهجوم: أحمد مكنزي، زيد إسماعيل، كرار نبيل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع السعودية والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدور ربع النهائي من كأس العرب 2025.

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب العراق نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة التعليمية.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

تصريحات مدرب الأردن

وكان جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني، أعرب عن ثقته الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تخطي التحدي الصعب أمام العراق في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

وقال السلامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "تنتظرنا مباراة قوية أمام المنتخب العراقي، الخصم الوحيد الذي يمكن أن يكون أمامنا في المباريات المقبلة هو أنفسنا"، في إشارة إلى أهمية التركيز والانضباط الذهني داخل الفريق.

وأضاف مدرب النشامى: "مباراة خروج المغلوب لها طقوسها الخاصة، وجميع اللاعبين يدركون مسؤولياتهم"، مؤكدًا أن الفريق جاهز بدنيًا وذهنيًا لتقديم أفضل ما لديه في أحد أهم أدوار البطولة.

ويأمل الجمهور الأردني أن يواصل المنتخب مسيرته بثبات، وأن ينجح السلامي في قيادة النشامى نحو نصف نهائي البطولة في مواجهة تُعد من الأقوى على مستوى ربع النهائي.

