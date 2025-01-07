بينها القاهرة، 3 مدن عربية ضمن الأغلى بتصنيف "تكلفة المعيشة" في أفريقيا

تفوّقت ثلاث مدن مغربية على مثيلاتها في منطقة شمال أفريقيا كأغلى المدن معيشيا، وذلك ضمن مؤشر تكلفة المعيشة في قارة أفريقيا النسخة 2025، والمعروف بـ (Living Index by City 2025).

الوجهة السياحية المغربية الأشهَر

ووفقا للتصنيف، حلّت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، في المرتبة الرابعة أفريقيًا، بعد مدينة هراري في زيمبابوي التي تصدرت قائمة المؤشر ذاته، متبوعة بمدينة جوهانسبورج في جنوب أفريقيا، تليها عاصمة غانا أكرا، بالمرتبة الثالثة.

قائمة "المدن العشْر الأوائل" بالقارة الأفريقية

وجاءت العاصمة الإدارية الرباط في المرتبة التاسعة قاريًا، أما مراكش، الوجهة السياحية المغربية الأشهَر، فتم تصنيفها في المركز العاشر، لتختتم قائمة "المدن العشْر الأوائل" بالقارة الأفريقية.

وبحسب بيانات المؤشر، سجلت المدن المغربية الثلاث أعلى نسبة في تكاليف المعيشة مقارنة بالعواصم المغاربية مثل تونس العاصمة، والجزائر العاصمة، اللتيْن حلتا قبل العاصمة المصرية القاهرة، ووفقا لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية.

الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية ضمن المؤشرات

ويستند المؤشر في بياناته إلى الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية، مثل البقالة والمطاعم والمواصلات ومختلف المرافق، بالإضافة إلى مصادر جماهيرية لبيانات جودة الحياة (مؤشرات الإسكان، ومعدلات الجريمة المتصورة، وجودة الرعاية الصحية، وجودة النقل، وإحصاءات أخرى).

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