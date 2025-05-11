شروط وتفاصيل قرض السيارة 2025 في بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة تفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة 2025 للعملاء.

وقال بنك القاهرة إنه يمكن الحصول علي قرض السيارة للموظفين المحول رواتبهم أو أقساطهم إلي البنك أو الموظفين بدون تحويل راتب أو قسط في شركات مكودة وغير مكودة أو أصحاب الأعمال – المهن الحرة أوالأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأصحاب المراكز الطبية وفقا لطريقة احتساب الدخل الافتراضي (صافى الدخل الشهرى)/ العملاء أصحاب الشهادات والودائع (الأفراد الطبيعيين) بالعملة المحلية لدي بنك القاهرة.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل: 15,000 جم / 100 ألف جم لبرنامج السيارات المستعمله للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة “ / مليون جنيه لبرنامج السيارات الفارهة + BDC Elite.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل: يتراوح من 300 ألف جم إلى 3 ملايين جم (وفقا لبرنامج القرض الممنوح). / 6 ملايين جنيه لبرنامج السيارات الفارهة + BDC Elite) .

90 % من القيمة الاسمية للضمانة (للشهادات والودائع) و85% من القيمة الاسمية ف الوديعة المدفوعة مقدما لبرنامج العملاء أصحاب الأوعية الادخارية من الشهادات والودائع لدي مصرفنا.

سعر العائد: يتراوح من19.5% الى 29.5% (وفقا لبرنامج القرض الممنوح)، 2% أو 4% فوق سعر الشهادة وفقا لنوع الشهادة و2% فوق سعر الوديعة / الشهاده لبرنامج العملاء أصحاب الأوعية الادخارية من الشهادات والودائع لدي مصرفنا.

برنامج بدون دفعة مقدمة 0%أصحاب الأعمال - المهن الحرة (إثبات دخل) - بدون حظر وبدون تأمين​ تطبق نفس محددات برنامج صفوه بالنسبة للمناطق المستهدفة من الشرائح التالية​:

1.5 مليون

يتم استيفاء مصدر كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر (قائم)

مدة النشاط لا تقل عن عامين من واقع السجل التجاري أو البطاقة الضريبية

أكثر من 1.5 مليون جم وحتى 3 مليون جم كشف حساب 12 شهر

أكثر من 3 مليون جم وحتى 4 مليون جم كشف حساب 12 شهر + حظر بيع على السيارة + دفعه مقدمه 20 % من قيمة السيارة.

الحد الادنى للدخل الشهرى: يتراوح من 2,000جم الى30,000 جم (وفقا لبرنامج القرض الممنوح) وفقا لبرنامج السيارات الفارهة + BDC Elite(منتج 994) الحد الادنى 100الف جنيه

لا يطبق على برنامج العملاء أصحاب الأوعية الادخارية من الشهادات والودائع لدي مصرفنا.

نسبه عبء الدين: تتراوح من 35% الى 50% من صافي الدخل (وفقا لبرنامج القرض الممنوح).

ولا يطبق على برنامج العملاء أصحاب الأوعية الادخارية من الشهادات والودائع لدي مصرفنا.

الحد الأدنى لمدة الخدمة: يتراوح من 3 أشهر الى 3 سنوات (وفقا لبرنامج القرض الممنوح).

لا يطبق على برنامج العملاء أصحاب الأوعية الادخارية من الشهادات والودائع لدي مصرفنا.

السن: يتراوح من 21 - 65 في نهاية مدة القرض (وفقا لبرنامج القرض الممنوح).

من 21 – دون حد أقصى لبرنامج العملاء أصحاب الأوعية الادخارية من الشهادات والودائع لدي بنك القاهرة.

وقال بنك القاهرة أن قرض السيارة بضمان الأوعية الادخارية : الشهادات المبرمة للعملاء القصر يمكن للولي الطبيعي الاقتراض بموجب الشهادات المبرمة للعملاء القصر مع مراعاة تاريخ الاستحقاق لسن البلوغ القانوني للقاصر.

دفعة مقدمة: تتراوح من 0 % الى 70% (وفقا لبرنامج القرض الممنوح).

الحد الأدنى: لمدة القرض من ( سنه- 8 سنوات )لجميع انواع السيارات ماعدا

السيارات صينية الصنع من 1 سنه إلى 5 سنوات ماعدا شيري - جيلي - هافال - شانجان - ام جي من 1سنة إلى 7 سنوات بشرط أن يكون التوكيل المعتمد للسيارات من خلال توكيل (غبور – ابو غالى – منصور) "

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