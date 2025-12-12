الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير
سعر القصدير
18 حجم الخط

يعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

سعر القصدير اليوم الجمعة 

سجل سعر القصدير عالميًا  بالبورصات العالمية اليوم، حوالي 36,199 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل سعر آخر 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق.

والقصدير هو عنصر كيميائي برمز العنصر Sn (ستانوم ستانوم) والعدد الذري 50. في الجدول الدوري يكون في 5

ماذا تعرف عن خام القصدير ؟

يعتبرخام  القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 11.5% خلال 9 أشهر 

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ارتفاع الصادرات إلى أوروبا 

وأشارت إلى ارتفاع الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر القصدير اليوم الجمعة سعر القصدير سعر القصدير اليوم القصدير

الأكثر قراءة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهادي البديع بالإسكندرية (بث مباشر)

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

وزير المالية: مهتمون بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية

سلوت يكشف عن خطوة أخيرة تحسم مشاركة صلاح أمام برايتون

أستاذ قانون يكشف مفاجأة حول مصير الطعون الانتخابية المحالة إلى محكمة النقض

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

هل يتيح CIB إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج وكلاء شركات الطيران والفنادق؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء ملابس جديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads